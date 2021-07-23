Бесплатный кинопоказ, погружение в тропики и новый взгляд на древние промыслы: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Ретропоказы любимых советских фильмов на открытом воздухе. Фото: кинотеатр «Октябрь».

Арабская ночь в центре Сибири

Смотрим любимую сказку на вечернем кинопоказе под открытым небом.

Кинотеатр «Октябрь» продолжает ретропоказы любимых советских фильмов на открытом воздухе. На очередном сеансе в летнем «кинозале» «Октября» ребята и взрослые попадут в волшебный мир восточных сказок и приключений, куда они отправятся вместе с героями фильма «Волшебная лампа Алладина».

Напомним, о чем фильм. В Багдаде появляется злой колдун. С помощью магии он узнает имя человека, способного найти волшебную лампу с заключенным в ней джинном, который исполняет все желания хозяина лампы. Этот человек - бедняк Аладдин. А на Аладдина падает взгляд капризной царевны Будур, велевшей посмотреть на нее, после чего беднягу немедленно казнили бы, если б не вмешательство колдуна…

Фильм, полный волшебства, чарующих красок и захватывающих событий, был снят Борисом Рыцаревым в 1966 году по мотивам арабской сказки «Аладдин и волшебная лампа» из сборника «Тысяча и одна ночь».

Внимание! Количество мест ограничено - не более 50 человек!

Кинотеатр «Октябрь»

пр. Металлургов, 42, т.: (3843) 45-23-09

24 июля, начало в 21.00

Вход свободный

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В Новокузнецке открылись две выставки. Фото: культурно-развлекательный центр.

Тропический рай и доисторический мир

Идем на две увлекательные выставки.

В Новокузнецке одновременно открылись две выставки - живых тропических бабочек и «Вторжение динозавров». Объединены они одним организатором и местом проведения - ТЦ «Сибирский городок».

Выставка тропических бабочек - это настоящий оазис тропического тепла и море ярких эмоций. Взрослые и особенно маленькие любознательные непоседы смогут пообщаться с порхающими красавицами, зарядиться позитивом и загадать желание!

На выставке обязательно нужно сделать уникальные фотографии, ведь только тут бабочки более 15 видов с удовольствием работают моделями и позируют на камеру. А еще экскурсовод рассказывает про незнакомый мир насекомых и помогает аккуратно накормить апельсинами и подержать на ладони трепетных крылатых красавиц из Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки.

«Вторжение динозавров» - это интерактивная выставка, которая создана вокруг аниматронных движущихся динозавров. Посетители смогут не только воочию увидеть оживших доисторических динозавров, но и узнать подробности их существования. Кроме того, гостей выставки ждут несколько зон виртуальной реальности, рисование 3D-ручкой, дино-конструктор, фото с 3D-картинами, уникальная интерактивная песочница и многое другое.

ТЦ «Сибирский городок»

ул. Зорге, 17

Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00

Цена билетов: 350 рублей

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В Новокузнецке открылась новая выставка, посвященная железоделательному производству кузнецких татар (шорцев). Фото: Новокузнецкий краеведческий музей.

Древняя металлургия Земли Кузнецкой

Знакомимся с древним промыслом исконных жителей Кузбасса.

В Новокузнецком краеведческом музее открылась новая выставка, посвященная железоделательному производству кузнецких татар (шорцев).

Первым письменным источником, содержащим сведения о металлургии кузнецких татар, является грамота Бориса Годунова сургутскому воеводе Головину о строительстве города Томска, датируемая 20 января 1604 г.: «… Да в Томской же де вершине живут 200 человек кузнецов, а делают доспехи и железца стрелные и котлы выкавывают. А у них де 2 князька Базарак да Балдуга».

В последние годы томские ученые с новокузнецким археологом, кандидатом исторических наук Юрием Шириным проводят археологические исследования железоплавильных площадок кузнецких татар. Полученные материалы, а также возможность их междисциплинарного изучения позволили по-новому взглянуть на особенности железоделательного производства Горной Шории. С этими новыми данными и предлагают ознакомиться посетителям выставки.

Среди материалов, представленных на экспозиции: атлас по истории металлургии, составленный краеведом Конкордием Алексеевичем Евреиновым в 1930-х годах, копия рисунка И. В. Люрсениуса «Варка железа кузнецкими татарами в 1734 г.», выполненного в ходе Второй Камчатской экспедиции, реконструкция железоделательного горна от Юрия Викторовича Ширина и фрагменты железоделательных горнов, а также разные типы шлаков.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

Время работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 250 рублей