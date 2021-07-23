Как в Кузбассе расследуют преступления на транспорте

Фото: Кемеровский следственный отдел на транспорте.

25 июля в России отмечается День работников следствия. Накануне праздника мы поговорили с заместителем руководителя Кемеровского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ майором юстиции Дмитрием Федоровым.

- Дмитрий Викторович, расскажите о Вашем профессиональном празднике, Следственном комитете РФ.

- 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Этот профессиональный праздник установлен в 2013 году соответствующим постановлением правительства РФ. Дата выбрана не случайно - именно в этот день в 1713 году Петр 1 издал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича Волконского». «Майорские» следственные канцелярии стали первым государственным органом России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. В наше время произошло восстановление петровской модели следственных органов. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете РФ». Следственный комитет является федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства в соответствии с законодательством РФ. Его деятельность подотчетна непосредственно президенту Российской Федерации.

- Какую территорию обслуживают сотрудники Кемеровского следственного отдела?

- В зону оперативного обслуживания Кемеровского следственного отдела на транспорте входит не только Кемеровская область, Республика Хакасия и часть Красноярского края. Под контролем сотрудников Кемеровского отдела (четыре следователя, заместитель и руководитель отдела) территория, измеряющаяся тысячами квадратных километров. Напряженная работа в следственных органах, а в особенности в специализированном органе, к которому относится наш следственный отдел, требует высокого уровня профессионализма, собранности, физической и моральной выносливости, преданности выбранному делу.. Все эти качества ежедневно демонстрируют сотрудники Кемеровского отдела.

- Территория обслуживания огромная! Как следователи добираются до места происшествия?

Сбор членов следственной группы и доставка их на место приказом министра внутренних дел возложены на дежурную службу полиции.

- А по стратегии? Определите векторы максимального внимания!

- Это противодействие коррупции, преступности в отношении несовершеннолетних. Тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные как в отношении несовершеннолетних, так и ими самими. Назову еще защиту конституционных прав граждан - в первую очередь на заработную плату. А вообще внимание требует любое сообщение о преступление.

- В чем заключается специфика именно специализированного следственного органа? По каким сообщениям о преступлениях, как правило, осуществляются выезда следователей?

- Специализированный следственный орган занимается расследованием преступлений, произошедших на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Так, за истекший период 2021 года следователями отдела было осуществлено более 60 выездов на места происшествий. Как правило, выезда осуществляются по фактам травмирования железнодорожным подвижным составом граждан, в том числе малолетних и несовершеннолетних, по факту сходов железнодорожного транспорта и авиационных происшествий. Учитывая специфику работы специализированного органа, в частности, необходимы знания устройства воздушного судна или подвижного состава, владение методикой их осмотра. Никогда не бывают одни и те же преступления, одни и те же действия в ходе следственных действий.

- Какие трудности встречаются при расследовании уголовных дел, относящихся к транспортной специфике?

- Основные трудности при расследовании указанной категории дел заключаются в необходимости изучения и анализа технической документации, большого объема следственных действий, нахождение большего числа свидетелей и потерпевших в различных регионах Российской Федерации, проведением различных судебных экспертиз.

- Расскажите о наиболее резонансных, сложных делах?

- Так, в 2021 году было возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ и расследовалось уголовное дело факту схода железнодорожных вагонов на Красноярской железной дороге (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), а именно по факту схода 26 вагонов, что повлекло повреждение инфраструктуры, вагонов, груза, в связи с чем был причинен значительный ущерб.

Окончено производством и направлен в суд уголовное дело окончено производством уголовное дело в отношении директора одного из учебных центров, который на протяжении длительного времени за денежное вознаграждение изготовил и сбывал удостоверения и свидетельства об обучении обратившимся к нему лицам по специальностям «слесарь по ремонту оборудования», «бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений», «составитель поездов» и др. без фактического проведения обучения и проверки знаний, тем самым незаконно получила около 500 тыс. рублей. Таким образом, люди купившие такие документы, не имея специальных познаний, в том числе обслуживают, ремонтируют железнодорожные пути, что в свою очередь представляет очень большую опасность для движения поездов, в том числе пассажирских.

Кроме того, часто расследуются уголовные дела по фактам нарушения требований охраны труда на предприятиях железнодорожного транспорта, в следствии нарушения которых, рабочие железнодорожных предприятий получают тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в отделе расследуются такие уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами вагонных ремонтных предприятий, которые за незаконное денежное вознаграждение совершают незаконные действия в интересах представителей коммерческих организаций.

Хочу воспользоваться случаем и поздравить коллег с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Редакция "КП"-Кемерово" присоединяется к поздравлениям!