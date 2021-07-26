В Кузбассе 150 спортсменов поборолись за медали «Шахтерской мили» и призы АО «Стройсервис»

Соревнования прошли на «Салаирских плесах». Фото: АО «Стройсервис»

В субботу, 24 июля, в центре семейного отдыха «Салаирские плесы», что в Гурьевском районе, состоялись всероссийские соревнования по плаванию, посвященные Дню шахтера и 300-летию Кузбасса. Генеральный партнер состязаний – компания АО «Стройсервис». Она обеспечила спортсменов питанием, предоставила место для проведения соревнований и выделила призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

«Шахтерская миля» (а именно такое название носят эти всероссийские соревнования по плаванию) проводится в Кузбассе не в первый раз, но теперь по решению министерства спорта РФ она будет проходить ежегодно. И местом проведения станут «Салаирские плесы».

Среди участников были и титулованные спортсмены. Фото: АО «Стройсервис»

За медали «Шахтерской мили» и призы компании АО «Стройсервис» боролись 150 профессионалов и любителей плавания из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей. Кузбасс представляли пловцы из Кемерова Новокузнецка, Гурьевска, Ленинск-Кузнецкого и Юрги. Возраст участников – от 9 до 64 лет. Из-за пандемии для многих профессиональных спортсменов эти соревнования по плаванию стали единственными в этом году.

Заплывы проводились на дистанциях 5000, 2100, 1000 и 500 метров. Фото: АО «Стройсервис»

Заплывы проводились на дистанциях 5000, 2100, 1000 и 500 метров для всех возрастных групп. И завершила соревнования смешанная эстафета 4 по 300 метров.- В нашем регионе есть все условия для развития многих видов спорта, нужно только приезжать, заниматься, находить на это время и получать от этого удовольствие, - отметил на церемонии открытия первый заместитель губернатора, председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

Самой массовой оказалась дистанция «Шахтерская миля» (2100 м.). В ней приняли участие 45 мужчин и 10 женщин.Несмотря на то, что в числе участников были очень титулованные спортсмены, например, шестикратный чемпион мира и 14-кратный - Европы, кузбассовцы достойно представили свой регион на всероссийских соревнованиях.

Самой массовой оказалась дистанция на 2100 метров. Фото: АО «Стройсервис»

Лучшими пловцами на дистанции 5 000 метров стали Владимир Кудряшов из Новокузнецка и Маргарита Карпачева из Новосибирска. «Шахтерская милю» (2 100 метров) быстрее всех проплыли новокузнечане Александр Жигалов и Вероника Шевченко. Победителями дистанции один километр стали кемеровские пловцы Тимур Хакимов и Варвара Лукьянова. На дистанции 500 метров лучшими оказались кемеровчане Александр Скрипаченко, Роман Антонов, Марк Родин, Алена Туренкова, Анна Полевшикова и Мария Суспицына. В смешанной эстафете тройка лидеров – команды пловцов из Новокузнецка.

Участники «Шахтерской мили» отметили высокую организацию соревнований, хорошую воду для плавания, а сами «Салаирские плесы» назвали прекрасным местом для проведения подобных мероприятий и последующего отдыха.