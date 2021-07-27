В Новокузнецке грабителя секс-шопа выгнали фаллоимитатором

Кассир-консультант не поддалась панике и среагировала очень стойко. Фото: Instagram/incident_kuzbass.

В Новокузнецке 24 июля на проспекте Металлургов неизвестный мужчина решил ограбить магазин для взрослых. Про эксцентричный случай рассказала подруга продавщицы и опубликовала соответствующее видео. Камеры видеонаблюдения в магазине запечатлели нападение на продавщицу, а также погоню, и последующее бегство грабителя.

На кадрах видно, что мужчина с ножом ворвался в магазин и стал требовать деньги из кассы. Однако кассир-консультант не поддалась панике и среагировала очень стойко – она схватила большой резиновый фаллос, и стала бить им мужчину.

Судя по всему, грабитель явно не ожидал, что ему дадут отпор таким необычным предметом. Мужчина поскользнулся на мокром полу, снес торговый островок и сбежал из магазина. Кроме того, автор публикации отметила, что ее подруга не из робкого десятка.

Многие увидевшие видео оставили смешные комментарии о случившемся. Кто-то даже выдвинул подозрение, что произошедшее является постановкой, но оценили комичность ситуации. В результате кассир-консультант не пострадала, а выручка осталась на месте.