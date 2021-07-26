Засмотрелся на поезд: в Кузбассе 14-летний подросток погиб на железной дороге

Школьник скончался в результате полученных травм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анжеро-Судженске вечером 24 июля грузовой поезд сбил 14-летнего подростка. От полученных травм он скончался на месте. В Кузбасском ЛУ МВД России сообщают, что трагедия произошла около станции Анжерская-Западная-Анжерская.

В момент случившегося мальчик стоял в железнодорожной колее второго главного пути. Ребенок ожидал прохождение состава по первому пути со стороны вокзала станции Анжерская, но его внимание было направлено в сторону идущего поезда, из-за чего он не заметил другой грузовой состав, который следовал по его пути. Машинист, увидев мальчика, применил экстренное торможение, подал звуковые сигналы повышенной громкости, но школьник не слышал их из-за шума проходящего поезда.

—Ввиду малого расстояния машинист не смог остановить поезд, в результате чего несовершеннолетний был травмирован, от полученных травм он скончался на месте, — отметили в Западно-Сибирском СУТ СК России.

Следователи проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Транспортная полиция напоминает кузбассовцам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.