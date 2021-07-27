В Кузбассе июль закончится похолоданием и дождями

Специалисты обещают прохождение холодных фронтов, которые принесут собой неблагоприятные метеоусловия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают: в Кузбассе началась смена погоды. Из-за этого на последней неделе июля на смену аномальной жаре придут дожди с грозами и сильным ветром. Кроме того, специалисты обещают прохождение холодных фронтов, которые принесут собой неблагоприятные метеоусловия и довольно резкое понижение температуры. Так, во вторник, 27 июля, столбики термометров днем покажут +17…+22 градусов, местами до +27 градусов. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Также ожидаются - опять же местами - кратковременные дожди и грозы, возможен и град.

В среду, 28 июля, ночью +8…+13 градусов, а днем +18…+23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью без существенных осадков, а днем местами прольют кратковременные дожди с грозами. В четверг, 29 июля, ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, а днем уже +22…+27 градусов. Ветер будет северо-восточный и слабый - всего 2-7 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. В пятницу, 30 июля, в ночное время +11…+16 градусов, после восхода солнца +23…+28 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное, но останется таким же слабым, как и накануне.