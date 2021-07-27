В Кузбассе умерла двухлетняя девочка в семье ВИЧ-диссидентов, которые отказывались давать ей лекарства

В период проживания с матерью у девочки диагностировали развитие инфекции. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе умерла двухлетняя ВИЧ-положительная девочка, которой родственники не оказывали необходимую терапию. Следком по Кемеровской области сообщает, что по факту смерти ребенка возбудил и расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Уточняется, что девочка проживала с ВИЧ-положительной 31-летней матерью в Осинниках. Женщина не принимала во время беременности антиретровирусную терапию, которая бы помогла снизить риск заражения ребенка. После рождения женщина не давала малышке препараты, ссылалась на плохую переносимость лекарств. Кроме того, мать общалась в группах ВИЧ-отрицателей в соцсети и рассказывала, что выбрасывает лекарства в мусор.

У девочки диагностировала ВИЧ в девять месяцев. В 2019 году в октябре ребенку назначили лечение, оставили ее в семье. Уже в сентябре 2020 года ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. В тот же период отец девочки, который проживал отдельно от семьи, подал заявление на мать в правоохранительные органы. Мужчина уточнял, что мать не исполняла родительские обязанности. Суд освободил женщину от ответственности, но выписал штраф в размере пяти тысяч рублей.

После уполномоченный по правам ребенка направил обращение в органы опеки Новокузнецка. Девочку изъяли у матери. Бабушка и мать не успокаивались, писали жалобы на изъятие ребенка. И в апреле этого года девочку передали под опеку 55-летней бабушки, которая придерживалась таких же взглядов, как и мать. После этого девочка чаще оказывалась в больнице, 26 июня она умерла.

– Малолетняя девочка не получала в полном объеме назначенных лекарств – терапию, в результате чего произошло ускоренное прогрессирование инфекции и развитие вторичных заболеваний, что повлекло по неосторожности смерть ребенка в возрасте 2 лет 7 месяцев, – уточняет Следком Кузбасса.

Следствие отмечает, что в ходе проверки были получены документы и опрошены врачи, которые подтвердили, что в период проживания с матерью на основе анализов у девочки диагностировали развитие инфекции. Однако когда ребенок находился в стационаре и принимал терапию, что происходило в присутствии врачей, заболевание не развивалось. В ведомстве добавили, что назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти девочки.

– Вследствие изучения медицинских документов имеются основания полагать, что при надлежащем приеме препаратов можно было полностью исключить заражение малолетней потерпевшей инфекцией либо существенно продлить ее жизнь,– сообщает Следком по Кемеровской области.

Кроме того, в отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводят доследственную проверку. Устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.