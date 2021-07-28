Цемент без пыли

Экологическая модернизация возрастных производств - один из главных приоритетов компании. Фото Сергея ГАВРИЛЕНКО.

Новое газоочистное оборудование позволит существенно снизить выбросы пыли в атмосферу.

Технологическую линию № 1 на Топкинском цемзаводе (входит в состав холдинговой компании «Сибирский цемент») ввели в эксплуатацию в 1966 году. Сегодня первая печь выпускает до 73,5 тонн клинкера в час. До недавнего времени газоочистное оборудование линии было представлено двумя электрофильтрами УГ-3*88. На заводе не стали дожидаться, когда устаревшие агрегаты исчерпают свой ресурс и заменили их мощным фильтром Elex.

Стоит отметить, что оборудование швейцарской марки давно используется на предприятии. В 2010-м году подобный электрофильтр смонтировали на технологической линии № 5, в 2012-ом - на линии №4, в 2019-м - на линии №3.

Новая газоочистная установка состоит из электрофильтра, включающего три осадительных поля, скребковых транспортеров, встряхивателей, коронирующих и осадительных электродов, аспирационных газоходов, дымососов двустороннего всасывания и другого оборудования.

Новые фильтры работают с КПД 99,9%. Фото Сергея ГАВРИЛЕНКО.

Как идет процесс газоочистки? Газ и пыль, образующийся в печи во время обжига, по газоходу устремляются во входной диффузор электрофильтра. Затем побочный продукт попадает в осадительное поле № 1, где на определенном расстоянии друг от друга установлены коронирующие и осадительные электроды. Между ними - сильное электрическое поле. Частицы пыли, получившие отрицательный заряд, притягиваются к электродам и оседают на их поверхности. С помощью встряхивателей взвесь отделяется от электродов и отправляется в специальный бункер. А газовый поток движется дальше, во второе и третье осадительные поля, где точно так же улавливаются и устраняются частицы пыли.

Установка Elex позволит сократить ежегодные валовые выбросы неорганической пыли от первой печи, более чем на 89%. Новые фильтры работают с КПД 99,9% против 98% на старом оборудовании. В дальнейших планах завода - аналогичным образом обновить газоочистное оборудование печи № 2.

На покупку и установку фильтра Elex в 2019 - 2021 годах направлено около 365 млн руб. (с НДС). «Эти затраты компания рассматривает как особый вид вложений: снижая воздействие на окружающую среду, мы сохраняем природу родного края, заботимся о настоящем и будущем кузбассовцев», - говорит управляющий директор компании «Топкинский цемент» Алексей Осепельников.

Всего на экологическую модернизацию Топкинского цемзавода в 2021 году планируется направить более 240 млн руб. В целом же в этом году холдинговая компания «Сибирский цемент» намерена инвестировать в реализацию экологических проектов производственных активов, по предварительным данным, около 628 млн руб. АО «ХК «Сибцем» объединяет пять цементных заводов, введенных в 30-е - 60-е годы прошлого века. Экологическая модернизация возрастных производств, предполагающая обновление газоочистного и обеспыливающего оборудования, совершенствование технологических процессов, внедрение ресурсосберегающих технологий - один из главных приоритетов компании.