Кузбасский марафон о коронавирусе: самые волнующие вопросы и ответы

Поставить прививку теперь могут и беременные, и пациенты с онкологическими заболеваниями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне СМИ Кузбасса провели марафон, посвященный коронавирусу и вакцинации от этой болезни. В течение 14 часов в прямом эфире радио и телеканалов эксперты отвечали на самые волнующие жителей области вопросы. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, всего эксперты успели обсудить 260 вопросов. Многие из них, конечно, повторялись, что еще раз подчеркивает актуальность выбранной темы.

«Комсомолка» публикует самые популярные и наиболее интересные вопросы и ответы на них.

Кому точно нельзя

По словам главного врача кемеровской инфекционной больницы, есть только три категории людей, кому прививка противопоказана. Это пациенты с острой фазой любого хронического заболевания, заболевшие в текущий момент и люди с тяжелой аллергической реакцией в анамнезе. Всего в эти категоии входит не более 10 процентов населения. Тем не менее, перед вакцинацией необходимо получить консультацию врача всем желающим поставить прививку

А если онкология?

Наличие онкологического заболевания не является противопоказанием для вакцинации, но необходимо вместе с лечащим врачом выбрать подходящее время. Преимущества от вакцинации превосходят возможные осложнения от прививки, так как именно у таких больных высока вероятность тяжелого течения коронавируса, вплоть до летального исхода. Об этом в ходе телерадиомарафона сообщил главный врач кузбасского клинического онкологического диспансера Александр Марковский. Вот только препарат для больных раком подходит лишь один и это «Спутник V».

- Остальные вакцины отечественного производства они в настоящее время в процессе апробации клинических испытаний, - пояснил эксперт.

Беременным - можно и нужно

Также был поднят вопрос вакцинации беременных и кормящих женщин. Как пояснила , главный областной специалист по акушерству и гинекологии Ирина Ушакова, беременным прививки ставить можно,. Даже необходимо, если имеются сопутствующие заболевания печени, почек, онкологи, ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, при которых возможны серьезные осложнения после перенесенного коронавируса. При этом прививки ставят, не ранее второго триместра - после 22 недель. Уже доказано, что «Спутник V» отрицательного влияния на течение беременности не оказывает. Только в Кузбассе прививки поставили 814 беременных женщин, а всего – по миру более 114 тысяч, и никаких проблем не возникало, в том числе и с родившимися детьми. Но, конечно прививаться необходимо только после консультации со своим врачом. А вот грудное вскармливание все еще является противопоказанием для вакцинации.

Болезнь во время беременности

По данным главного областного специалиста по акушерству и гинекологии Ирины Ушаковой, с начала пандемии в Кузбассе коронавирус подтвердился у 510 пациенток акушерского профиля: 360 беременных, и 150 – рожениц, 66% их них переносят коронавирус легко и бессимптомно. При этом только у семи новорожденных оказался положительный результат. У заболевших младенцев также отмечается бессимптомное течение болезни, и они ничем не отличаются от других детей. Если коронавирус выявляется еще в роддоме и только у мамы или ребенка, то пару разъединяют. Если у обоих, то их изолируют в отдельном боксе.

Прививки детям

Возраст до 18 лет - все еще является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Но выход есть. Как заметила акушер-гинеколог кемеровского диагностического центра Анастасия Радина, не так страшен ковид, как присоединение вторичной бактериальной инфекции – пневмококка. От него в настоящее время погибает огромное количество детей, причём в возрасте от 0 до 4 лет. Вакцина от пневмококка отдаляет заражение коронавирусом. Добавим, что пневмококк, кстати, часто вызывает пневмонию. Взрослые тоже могут вакцинироваться от пневмококковой инфекции, но так как эта прививка пока не входит в Национальный календарь, то за вакцинацию придется заплатить.

Побочные эффекты бывают

Реакции на введение вакцины бывают двух видов. К общим относят повышение температуры до 38 градусов, слабость, головную боль, тошнота, рвота, сыпь. К местным – покраснение, зуд, боль в месте укола. Осложнений в виде отека Квинке или покраснения больших участков кожи, при которых она может сойти, не зарегистрировано. Тем не менее, наличие тяжелых форм аллергической реакции в анамнезе являются абсолютными противопоказаниями

Также в ходе телерадиомарафона специалисты прокомментировали случай, который произошел в Прокопьевске. Дочь 83-летней женщины рассказала во время прямого эфира о том, что ее мать после вакцинации стала практически обездвиженной. Главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева ответила, что этот случай сейчас контролируется и изучается. Паралич прокопчанки может быть и вовсе не связан с вакцинацией, а вызван другими причинами.

На мужскую силу не влияет

В ходе телерадиомарафона специалистам пришлось обсудить и влияние вакцины на потенцию: оказалось, что этот вопрос интересует многих. И в частности, может ли вакцина стать этаким аналогом «Виагры».

Главный областной специалист по репродуктивному здоровью Людмила Черданцева ответила, что опираться в данном случае следует не на слухи, а на проведенные медицинские исследования. Многие еще продолжаются, но согласно уже опубликованным результатам, вакцина не влияет на повышение половой функции у мужчин. А вот на вопрос, не снизится ли потенция после прививки, пока однозначно ответить нельзя: данных этих исследований еще не имеется.

Лук и чеснок - не панацея

Главный эпидемиолог Кузбасса Елена Брусина ответила на вопрос, может ли чеснок и лук помочь избежать заражения коронавирусом. И по ее словам, употребления этих продуктов недостаточно, чтобы победить инфекцию.

По словам Брусиной, никаких доказательств того, что они хоть как-то снижают риск инфицирования коронавирусом, на сегодняшний день нет. И если человек контактировал с ковид-больным, то, чем больше инфицирующая доза, тем тяжелее течет инфекция и проще преодолевается существующая неспецифическая защита.

Антитела не обязательны

Главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина пояснила, что диагностической ценности перед вакцинацией в этом исследовании нет. Защиту определяет клеточный иммунитет. А главный эпидемиолог Кузбасса Елена Брусина добавила, что спустя шесть месяцев после болезни, какой бы титр антител не определялся, прививку все же необходимо поставить, а спустя еще шесть месяцев – провести ревакцинацию. Также не нужно переживать, если антитела не обнаруживаются и после того, как поставилиаппликацию: это не значит, что нет защиты от коронавируса. Прививка позволяет защитить организм на более высоком уровне, чем наличие антител после болезни и когда организм встретится с вирусом, он обязательно включит защитную реакцию.

Что делать после привики?

Продолжать носить маску. В этом медики единодушны. На выработку антител к любому возбудителю требуется время. И пока антитела вырабатываются, организм уязвим для инфекций, в том числе и для коронавируса. Поэтому в этот период также необходимо заботиться о своей безопасности. Но соблюдение карантина не требуется.

Спутник -Лайт – для ревакцинации

Замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова во время телерадиомарафона сообщила, что в Кузбасс 26 июля поступила вакцина «Спутник Лайт», который очень хорошо подходит для ревакцинации. 27 июля вакцину - 9536 доз - распределили по всем медорганизациям Кемеровской области.

Ковид гриппу не помеха

Многих кузбассовцев интересует, нужно ли ставить прививку от гриппа, если уже поставили вакцину от коронавируса. Ответ специалистов однозначный: да. Как пояснила главный эпидемиолог Кузбасса Елена Брусина, хотя симптомы у них и похожи, но это разные вирусы и прививка от ковида не облегчит течение болезни при заражении гриппом и наоборот. А что будет, если грипп и коронавирус объединятся, можно только предполагать, но ничего хорошего больного не ждет, это точно.

Прививайтесь! И будьте здоровы!