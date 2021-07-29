Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 июля: 206 человек заболели, 4 - умерли, 195 - выздоровели

За минувшие сутки заболевание подтвердилось у 206 жителей Кемеровской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сводка опубликована на утро четверга, 29 июля.

В последнее время в регионе наблюдается примерно одинаковое количество заболевших коронавирусом. Вот и за минувшие сутки заболевание диагностировано у 206 жителей Кемеровской области. С начала же пандемии заболели 45 668 человек, выздоровели 42 782, в том числе 195 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - умерли еще четыре пациентки: жительница Салаира 1937 года рождения, новокузнечанка 1953 года рождения, жительница Юрги 1971 года рождения и женщина 1947 года рождения из Беловского муниципального района.

- У них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У двоих из них болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, а у третьей в числе сопутствующих заболеваний еще и сахаоный диабет, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших достигло 967 человек.

На данный момент медицинскую помощь в Кузбассе получают 1919 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14462 человека.