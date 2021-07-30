Опен эйр на берегу реки, путешествие в космос и фотосессия с гигантскими пауками: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Самое сумасшедшее событие этого лета - экофест «Земля. Воздух». Фото: УЗНТ Новокузнецка.

Три стихии и музыка

Идем на грандиозный опен-эйр на берегу реки.

В Новокузнецке грядет самое сумасшедшее событие этого лета - экофест «Земля. Воздух». По крайней мере, так утверждают организаторы этого опен-эйра, который пройдет уже в ближайшую субботу в парке культуры и отдыха «Водный».

Посетители смогут отрываться сразу на трех танцполах под выступления самых модных диджеев и артистов сезона. Помимо этого в программе предусмотрены и всевозможные активности. Специальными гостями мероприятия станут популярный тиктокер Егор Шип и уже знакомая многим певица GRIVINA, предпочитающая жанры дип-хаус и абстрактный хип-хоп.

Организаторы уверяют: этот грандиозный опен-эйр на берегу реки запомнится всем, кто придет!

Парк культуры и отдыха «Водный»

31 июля, начало в 19.00

Цена билетов от 1000 до 1100 рублей

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Захватывающее и восхитительное путешествие в глубины звездного неба. Фото: планетарий имени Федорова.

Летим к звездам!

Путешествуем в глубины космоса и познаем его тайны.

На протяжении многих веков люди смотрели в звездное небо - с восторгом, восхищением, любопытством. Кто наблюдает за нами с небес? Есть ли жизнь на других планетах или мы одиноки во Вселенной? И можно ли попасть на ее другой край?

Ответы на эти и многие, многие другие вопросы вы узнаете во время захватывающего и восхитительного путешествия в глубины звездного неба, во время которого вы не только заглянете в невидимые с Земли уголки нашей галактики, но и увидите неповторимую красоту Солнечной системы.

Новокузнецкий планетарий имени А. А. Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

31 июля, начало в 14.30

Цена билетов: 250 рублей

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Новокузнецкий краеведческий музей приглашает горожан на очень необычную выставку под названием «Удивительный мир пауков». Фото: Андрей КОПАЛОВ.

Птицееды, скорпионы и другие страшные твари

Знакомимся с удивительным миром, который нас обычно пугает.

Новокузнецкий краеведческий музей приглашает горожан на очень необычную выставку под названием «Удивительный мир пауков».

На выставке представлено более 40 живых обитателей тропиков, опасные и не очень.

Большая часть живых экспонатов - пауки-птицееды, отличающиеся особо крупными размерами тела. Среди них есть и самый гигантский - Птицеед Голиаф. Помимо птицеедов на выставке можно увидеть разные виды скорпионов и таких редких представителей, как жгутоногие пауки-фрины из тропических лесов Африки.

Паукообразные содержатся на выставке в специальных террариумах, оформленных под места обитания пауков. Те некоторые пауки и скорпионы, которые ядовиты и опасны для человека, сидят в закрытых стеклянных террариумах, обеспечивающих полную безопасность посетителей и при этом позволяющих хорошо рассмотреть представленные виды на расстоянии 5-10 сантиметров. Над каждым экспонатом расположены подробные таблички с информацией об этих существах, в том числе об особенностях вида, ареале распространения, характере и их важной роли в естественном мире.

По предварительной записи со вторника по воскресенье проводятся бесплатные экскурсии и показательные кормления пауков для посетителей выставки. Специалист-арахнолог ответит на все вопросы об особенностях биологии и содержания членистоногих, а также расскажет о предрассудках и мифах связанных с ними, а самое главное - о том, как победить арахнофобию. В завершение посетители сами смогут потрогать пауков и даже устроить с ними фотосессию.

Одним словом, эта выставка - прекрасная возможность увидеть экзотические виды вживую и при этом не пострадать даже от самых ядовитых из них.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

Время работы: вторник - воскресенье с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей

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Выставка семейной мастерской Романцовых «Гончары из Тайги». Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Керамика с частичкой души

Любуемся произведениями семьи гончаров из Тайги.

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» проходит выставка семейной мастерской Романцовых «Гончары из Тайги».

Красивую и качественную посуду в лучших традициях русского гончарства, сотворенную с любовью в семейной мастерской Романцовых, знают и любят многие жители Сибирского региона. Ее можно увидеть на ярмарках, праздничных и фестивальных площадках. Для этой семьи - глина не просто материал, а настоящая философия.

Необычные наборы посуды и луковники, искусно декорированные природными, мифологическими образами, сказочными животными; керамические скульптуры по мотивам картин Шагала и Малевича; оригинальные вещи для интерьера, каждая из которых хранит частичку души и тепла Алены и Сергея Романцовых - все это будет радовать новокузнечан и гостей города до конца лета.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (3843) 36-00-92

Время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 100 до 250 рублей.