Жители Кемерова оставляют подписи за кандидатов от партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

С начала недели то тут, то там на улицах Кемерова можно встретить улыбающихся людей в бирюзового цвета футболках с бирюзовыми сумками на плече. В руках у них - планшеты, в сумках - пачки бюллетеней, так называемых «подписных листов», которые они предлагают заполнить горожанам. Так партия «Новые люди» собирает подписи для участия в выборах городских депутатов.

Чем дальше - тем больше

- В прошлом году кандидаты от партии «Новые люди» были избраны в состав заксобраний четырех российских регионов (а в соседнем Томске и вовсе показали результат в 15% голосов). Это позволило нам участвовать в думских выборах без сбора подписей, - рассказывает лидер Новых людей в Кузбассе Максим Смирнов. - А вот на местном уровне этой процедуры не избежать. Для регистрации наших кандидатов мы должны собрать чуть более 4 тысяч подписей кемеровчан и новокузнечан.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

По словам Смирнова, активисты и сторонники партии с начала недели выходят на улицы Кемерова и Новокузнецка. Все они прошли специальные тренинги: правильно заполнить подписные листы - дело непростое и очень ответственное. Но обучение дает результаты: за несколько дней в Кемерове собрано порядка 500 подписей, в Новокузнецке - свыше 300. И к вечеру каждого следующего дня эти цифры лишь увеличиваются.

И стар, и млад…

Кемеровский предприниматель Эдуард Кукушкин - один из тех, кто помогает Новым людям в сборе подписей. Он отмечает, что прохожие охотно останавливаются, внимательно выслушивают его рассказ о партии, ее программе и кандидатах, после чего оставляют подпись за выдвижение.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

- В первый день я обошел своих соседей, собрал подписи у них. А на второй - решил просто выйти на улицу, - делится Кукушкин. - Прохожие улыбаются, подходят, расспрашивают. Кто-то уже знает или читал про Новых людей, другие - живо интересуются: «А что это за партия? А кого она поддерживает?» Общался и с молодежью, и со своими ровесниками. А одна бабушка - так и сама подписалась, и через час вернулась со своими подругами, чтобы те тоже подписи свои поставили.

Новые люди должны завершить сбор подписей до конца следующей недели. Затем все собранные подписные листы передадут в избирательную комиссию. После проверки и регистрации кандидатов партия «Новые люди» станет официальным участником городской выборной гонки.