В Кузбассе начало августа будет знойным

Лето еще продолжит радовать кузбассовцев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в ближайшее время. И согласно их прогнозу, в регионе в оставшиеся два дня июля местами еще сохранятся дожди, а последний месяц лета начнется уже с сухой и жаркой погоды. Так, в пятницу, 30 июля, столбики термометров днем покажут +22…+27 градусов. Ветер, поначалу юго-восточный, сменится на северо-западный, его сила составит 4-9 метров в секунду, местами - порывы до 15 метров в секунду. Также в этот день в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами.

В субботу, 31 июля, ночью + 9…+14 градусов, а днем +22…+27 градусов. Ветер сменит направление на обратное: с северо-восточного на юго западное, его сила составит 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью местами прольют кратковременные дожди с грозами, а днем осадков не ожидается.

В воскресенье, 1 августа ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов. Ветер уже южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Прогноз синоптиков гласит, что на улице будет преимущественно сухо.

В понедельник, 2 августа, температура начнет постепенно повышаться: в ночное время +12…+17 градусов, после восхода солнца +25…+30 градусов. Ветер будет теплым - юго-восточным, 2-7 метров в секунду, никаких дождей, как и накануне, не предвидится.