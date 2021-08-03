Вакцинацию прошли 684 000 кузбассовцев

Тоолько за последнюю неделю прививку от коронавируса поставили почти 40 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приедут и на дачу

На понедельник, 2 августа, в Кемеровской области вакцинацию от коронавируса прошли уже 55,2 процента кузбассовцев от тех 60%, которых необходимо привить для массового иммунитета. Это почти 684 тысячи человек, из них 195 тысяч - старше 60 лет. 241 человек уже прошли ревакцинацию, это те, кто поставил прививки в декабре и сейчас усилил свой иммунитет. Такие данные были озвучены на очередном заседании регионального оперативного штаба по охране здоровья населения в администрации правительства Кузбасса.

Продолжается вакцинация в ведомствах: уже более 49 процентов из числа государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти Кузбасса поставили прививки.

А вот темпы вакцинации пожилых людей губернатор Кузбасса потребовал увеличить.

- Нужно усиливать вакцинацию людей старшего поколения, чтобы защитить наиболее уязвимую для коронавируса возрастную категорию. Кузбасс имеет в наличии более 110 тысяч доз вакцины, важно, чтобы жители успели защитить себя перед сезоном простуд, - подчеркнул Сергей Цивилев на заседании оперштаба.

Поэтому для удобства пенсионеров, которые проводят лето на дачах, в Кемеровском и Новокузнецком районах мобильные пункты вакцинации стали выезжать в садовые товарищества и дачники уже начали ставить прививки. Также будет продолжена работа волонтеров здоровья, которые разъясняют людям старшего поколения важность вакцинации и помогают записаться в ближайший прививочный пункт.

Поликлиникам сократили рабочий день

В Кузбассе опять изменили график работы поликлиник. На этот раз в сторону уменьшения. Напомним, 26 июня, в связи с валом обращений, время приема больных продлили до 23.00. Но, благодаря массовой вакцинации, Кузбасс вышел на плато заболеваемости коронавирусом и количество вызовов скорой помощи и числа людей, обратившихся в поликлиники региона с признаками ОРВИ и пневмонии после 20.00, заметно снизилось: до 50-60 по всем территориям региона. Это показал двухнедельный мониторинг посещений жителями региона лечебных учреждений, проведенный сотрудниками Министерства здравоохранения Кузбасса. Учитывая это, было принято решение об изменении времени работы поликлиник до 20.00.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в пунктах вакцинации, поэтому время их работы также сокращено до 20.00. Но круглосуточные пункты будут продолжать работу в прежнем режиме.

Полегче станет работать и медперсоналу детских поликлиник Кузбасса. Проведенный мониторинг, по данным регионального Минздрава, показал, что в воскресные дни пациенты практически не обращаются туда за помощью. Поэтому теперь в будние дни детские поликлиники будут принимать пациентов до 19 часов, а в субботу - до двух часов дня.

- Изменение графика работы медицинских организаций никак не скажется на доступности медицинской помощи для кузбассовцев. Министерство здравоохранения постоянно анализирует ситуацию с загруженностью поликлиник и на основании этого устанавливает оптимальные часы для приема пациентов. В связи с тем, что сейчас ситуация с обращаемостью стабильна, необходимости в увеличенном графике нет, - прокомментировала решение заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.