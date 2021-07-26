Прощание с директором музея ИЗО Кузбасса состоится в стенах родного ей учреждения культуры

Фото: Музей ИЗО Кузбасса.

В ночь на воскресенье, 25 июля, в реанимации кемеровского ковидария скончалась Лариса Ивановна Мызина - директор музея изобразительных искусств Кузбасса. Об этом сообщил ее супруг - журналист Геннадий Мызин.

До своего 70 дня рождения она не дожила всего четыре месяца.

Лариса Ивановна пришла работать в музей ИЗО 46 лет назад и, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора музея, возглавляла его более 30 лет. За эти годы ей были присвоены звания Заслуженного работника культуры Российской Федерации, Почетного гражданина Кемеровской области, Почетного работника культуры.

Губернатор Кузбасса выразил соболезнование в связи со смертью Ларисы Ивановны Мызиной.

- Это огромная утрата для Кузбасса и всех нас. Лариса Ивановна жила одной жизнью с музеем, прошла путь профессионального становления музейного работника: от младшего научного сотрудника до директора музея, которым являлась с 1990 года. Она снискала большой авторитет в профессиональной среде и стала примером для многих музейных работников России, под ее руководством Музей ИЗО Кузбасса стал одним из ведущих учреждений культуры Сибири. Ларису Ивановну всегда отличали искренняя преданность своему делу и желание донести смысл произведений искусства до каждого - отметил Сергей Цивилев.

Светлая память о талантливом руководителе, высококвалифицированном специалисте и прекрасном человеке Ларисе Ивановне Мызиной, известной не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами, навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал ее и работал с ней, кому она была дорога.

Прощание с Ларисой Ивановной Мызиной состоится в Музее изобразительных искусств Кузбасса во вторник 27 июля с 9.30 до 11.00.

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Кемерово» приносит свои искренние соболезнования родным и близким Ларисы Ивановны. Скорбим вместе с вами.