Ливень в Кемерове: машины за 10 минут оказались в воде по самые крыши

Дождь парализовал движение транспорта и пешеходов.Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове днем 4 августа прошел сильный ливень с градом и грозами. Дождь парализовал движение транспорта и пешеходов. Город в буквальном смысле ушел под воду, машинам проходилось переплывать дороги. Кроме того, согласно данным «Яндекс.Карт», пробки составляли до 7–8 баллов.

Тяжелее всего проехать по Кузнецкому проспекту, и Красноармейской улице. Ливневая канализация не справилась с количеством осадков, поэтому затопило Советский проспект, улицу 50 лет Октября и улицу Ноградскую. Маршрутки по самый верх колес были вынуждены передвигаться в воде, но главный вопрос был, как высаживать пассажиров. На жителей Кировского района обрушился ливень с крупный градом.

Град в Кировском районе. Фото:ВКонтакте/auto_42.

В Рудничном районе из-за грозы наблюдались перебои с электричеством, приостановили движение трамваев и троллейбусов, жители оказались без электричества, район полностью парализовало.

— Произошло аварийное отключение подстанции ПС «Центр-1» (Рудничный район). Без электроэнергии 12 многоквартирных домов и часть частного сектора. Работает бригада Горэлектросети, — рассказали в ведомстве.

Также из-за погодных условий отключилась ведомственная подстанция на проспекте Кузнецком, 33, и без электричества остались жильцы, которые проживают на пересечения Советского и Кузнецкого проспектов, улице Карболитовская.

Центр города улица Ноградская в Кемерове.Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.