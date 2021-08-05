В Кузбассе фура врезалась в вахтовый автобус: 11 человек пострадали

В аварии пострадали 11 человек. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Утром 5 августа, около 6.10, в в Прокопьевском районе Кемеровской области столкнулись большегрузный автомобиль Hyundai и пассажирский автобус на базе КамАЗа, который вез работников одного из местных угольных предприятий. От удара фуры вахтовка, где помимо водителя находились и восемь пассажиров, вылетела с трассы опрокинулась набок. Также при столкновении пострадали водитель и пассажир фуры, в общей сложности травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В ГУ МВД России по Кемеровской области пролили свет на обстоятельства ДТП.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и врезался в вахтовку, которая двигалась впереди в попутном с ним направлении, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте автоаварии, устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины участников ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения всегда быть внимательными и осторожными, соблюдать требования дорожных Правил. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала.