Ученые из Кузбасса разработали систему предотвращения взрывов на угольных шахтах

Избыток взрывоопасной угольной пыли в закрытых пространствах представляет главную опасность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева создали автоматизированную систему пылеподавления для предприятий угольной промышленности. Разработка позволяет предотвратить взрывы на шахтах и снизит экологическую нагрузку от угледобычи. Об этом рассказали в пресс-службе КузГТУ.

Специалисты уточняют, что высокое содержание пыли в атмосфере провоцирует у человека развитие онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Породная пыль не только вредна для здоровья человека, но и несет угрозу жизни. Также ухудшается экология в местах разработки полезных ископаемых. Кроме того, для угледобывающих регионов эта проблема является острой.

Взвешенная угольная и породная пыль образовывается на шахтах и карьерах, и при транспортировке, переработке и обогащении угля. Она с легкость распространяется на большие расстояния, оседает внутри помещений, техники и на живых организмах.

Избыток взрывоопасной угольной пыли в закрытых пространствах представляет главную опасность. Каждый год происходят взрывы пыли и газа в шахтах по всему миру. Созданная учеными автоматизированная система пневмогидроорошения для борьбы с пылью и предотвращения взрывов пылевоздушной смеси будет действовать по принципу «сухого тумана».

— Подобные системы пока мало распространены в мировой практике. Наша разработка снижает концентрацию пыли в воздухе в десять раз, расходуя при этом в десять раз меньше воды, чем существующие аналоги, — рассказал директор Горного института КузГТУ, профессор Алексей Хорешок.

Блоки форсунок представляют собой систему, которые размещены в местах наиболее активного образования пыли. За счет энергии сжатого воздуха происходит разбрызгивание. Ученых КузГТУ уточняют, что к конкретным химическим составам пыли можно добавлять к воде различные соединения, которые позволят наиболее эффективно улавливать частицы. Также специалисты считают, что разработка будет востребована не только в России, но и в других угледобывающих странах.