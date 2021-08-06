Квест-шоу, цирк на воде и путешествие с рыбами: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Театр приглашает посетить квест-шоу «Игра». Фото: театр Металлургов.

Что наша жизнь? Игра!

Участвуем в квест-шоу для детей и родителей.

Мальчишек и девчонок в возрасте от трех лет и старше и, конечно, взрослых театр Металлургов приглашает посетить квест-шоу «Игра». Это эффектный спектакль для детей и родителей, соединивший световое шоу с танцевальной игрой со зрителями.

Мальчик Тема, пообещав маме учить уроки, переписывается с кем-то в интернете и попадает в компьютерную игру. Вернуться домой он сможет, только если пройдет все пять уровней Игры.

Ему предстоит составить цветовую карту для Потерянных Пикселей, научить братьев Пру и Жина танцевать, разрушить стеклянное хранилище Неонов, освободить Светящиеся Шары, зарядить базовую станцию Лазермена, создать ансамбль Световых Барабанщиков. И все это мальчик Тема будет делать вместе с помощниками из зала. Также зрителей ждет участие в розыгрыше призов, светящийся подарок каждому и бесплатная фотосессия с героями шоу.

Театр Металлургов

Театральный проезд, 6, т.: (384-3) 79-49-38

8 августа, начало в 12.00 и 16.00

Цена билетов: от 500 до 1200 рублей

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Манеж новокузнецкого цирка на целый месяц превратился в огромное озеро. Фото: Новокузнецкий цирк.

Водный мир в сиянии огней

Смотрим красочное представление цирка на воде.

Манеж новокузнецкого цирка на целый месяц превратился в огромное озеро с 15-метровыми фонтанами, каскадами водопадов и захватывающей игрой света, создавая чувство невероятности происходящего, ощущения попадания в сказку. А все потому, что в Новокузнецк с гастролями приехал «Цирк на воде» с программой «Остров сокровищ»!

Его представления всегда и везде вызывают бурю эмоций, шквал аплодисментов и море хорошего настроения. Ведь каждое из них - это фантастическая феерия, которая очаровывает и заставляет людей поверить в невероятное.

Обнажившийся в центре островок суши превращается в цветущий сад, где танцуют нимфы и наяды. Красочный хореографический дивертисмент переносит героиню, девочку-подростка, а вместе с ней и зрителей в чудесную страну, где в воде то распускаются цветы лотоса, то танцуют медузы.

Своими умениями поразят добрые проворные морские котики. Рассмешит и поднимет настроение интеллигент-шимпанзе: покажет как надо вести себя в ресторане, вы можете побывать вместе с ним на пляже, полюбоваться, как шимпанзе занимается дайвингом и катается на лодке. И вы с напряжением будете ждать, как закончится борьба крокодила с человеком.

Веселая стая попугаев увлечет вас в мир доброй и волшебной сказки, своим ярким оперением вызовет фонтан радости и смеха.

Головокружительные трюки акробатов в воде, фееричное световое шоу устроенное «Лазерменом», удивительные воздушные нимфы, покоряющие водную стихию - все это «Цирк на воде», удивительная сказка, в которой вы можете побывать и которая обязательно понравится и детям и взрослым. Эту добрую, волшебную историю будет интересно посетить и всей семьей, и в компании друзей.

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70, т.: (384-3) 77-54-45

7 августа, начало 17.00

8 августа, начало в 12.00

Цена билетов: от 500 до 1700 рублей

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Новокузнецкий планетарий представляет познавательно-развлекательную полнокупольную программу для детей. Фото: планетарий имени Федорова.

Глубины моря и бесконечность звездного неба

Вместе с рыбками отправляемся спасать зачарованный риф.

Новокузнецкий планетарий имени Федорова представляет очередную познавательно-развлекательную полнокупольную программу для детей от шести лет - «Зачарованный риф». Далеко-далеко в океане есть риф Калуокахина. Но людям туда попасть не получится: риф спрятан от посторонних глаз магией. И эта же магия подарила местным жителям жизнь без забот и ссор.

Но вот однажды проснулся вулкан, и заклятье, оберегающее Калуокахину, разрушилось.

Что же делать? Легенда гласит, что если прикоснуться к Луне, заклятье можно восстановить. Об этом узнали рыбки Джейк и Шорти. И теперь им предстоит разгадать головоломку и спасти свой любимый риф.

Ребята вместе с бесстрашными рыбками отправляются в подводное путешествие, в ходе которого узнают, как сказочно прекрасен мир океанских глубин. Со дна Мирового океана юные зрители отправятся на «просторы» звездного неба, где познакомятся со звездами и созвездиями.

Новокузнецкий планетарий имени А. А. Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

6 августа, начало в 13.00

Цена билетов: 250 рублей

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Необычная выставка, посвященная 300-летию Кузбасса. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Новокузнецк глазами детей

Идем на первую выставку юных художников.

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» проходит необычная выставка, посвященная 300-летию Кузбасса. Ее необычность в том, что она организована совместно с детской школой искусств № 4 имени М. Ф. Мацулевич.

Школу искусств № 4 и музей-заповедник «Кузнецкая крепость» объединяет не только соседское расположение в одном районе, но и давняя дружба. Однако творчество юных художников в залах музея представлено впервые.

На выставке «Рисую родной Кузбасс» демонстрируется 37 лучших работ учащихся отделения изобразительного искусства, посвященных родному краю. Природный и городской пейзаж знакомит с видами Новокузнецка, с памятниками природы Кузнецкого Алатау и Горной Шории, жанровые сцены посвящены повседневной жизни новокузнечан. Узнать, каким видят город юные жители Новокузнецка будет любопытно узнать всем патриотам второго крупного города Кузбасса.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: вторник, среда, пятница - с 9.30 до 17.30, четверг с 9.30 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 рублей