Бесплатный концерт, семейная эстафета, экскурсия в прошлое и фестиваль уличного кино: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Благотворительный концерт станет подарком для всех новокузнечан и гостей города. Фото: Губернаторский «Джаз-клуб «Геликон».

Подарок от музыкантов

Слушаем живую музыку на свежем воздухе.

Известный новокузнецкий Губернаторский «Джаз-клуб «Геликон» в очередной раз приглашает желающих послушать музыку под открытым небом.

Благотворительный концерт станет подарком для всех новокузнечан и гостей города.

В течение двух часов на уличной площадке будет выступать уже всем полюбившийся муниципальный духовой оркестр Губернаторского «Джаз-клуба «Геликон» - «Новый Кузнецкий биг-бэнд». В репертуаре: духовые композиции, вальсы, падеграсы, современные мелодии, музыка из кинофильмов.

Концерт может быть отменен из-за плохих погодных условий.

Губернаторский «Джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4, т.: (384-3) 45-93-23

15 августа, начало в 17.00

Вход свободный

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Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района приглашает жителей города принять участие в спортивном мероприятии для всей семьи. Фото: МКДК Куйбышевского района.

Покатушки всей семьей

Знакомим детей и подростков со здоровым образом жизни.

Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района приглашает жителей города принять участие в спортивном мероприятии для всей семьи. Основные требования: наличие собственного велосипеда или самоката и умение на нем ездить без посторонней помощи. Участников ждут эстафеты, различные соревнования, конкурсы и интерактивная игровая программа. А самые маленькие зрители и те, у которых отсутствуют велосипеды или самокаты, смогут поделиться своим творчеством с помощью цветных мелков на асфальте.

Площадь общественных мероприятий Куйбышевского района

11 августа, начало в 15.00

Вход свободный

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Новокузнецкий краеведческий музей приглашает всех желающих погрузиться в 1930-е годы. Фото: Новокузнецкий краеведческий музей.

Постиндустриальный пейзаж и сакральные пространства

Идем на пешеходную экскурсию в далекие 1930-е годы.

Новокузнецкий краеведческий музей приглашает всех желающих погрузиться в 1930-е годы, когда благодаря строительству будущего Кузнецкого металлургического завода началось бурное развитие города.

Участники экскурсии пройдут по поселку для инженерно-технических работников КМК тех лет, познакомятся с Верхней колонией, увидят постиндустриальные пейзажи, познакомятся с первым Садом металлургов, учебными помещениями аэроклуба и несколькими поистине сакральными пространствами города, некоторые из которых до сих пор не известны большинству жителей Новокузнецка.

Экскурсия проводится с соблюдением противоэпидемических мер по предварительной записи, длится около двух часов и состоится в любую погоду.

Сбор участников - у памятника танку Т-34 на площади Побед.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

12 августа, начало в 19.00

Цена билетов: 200 рублей

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Масштабный показ короткометражных фильмов под открытым небом. Фото: Екатерина РОМАНОВА.

Лучшее от молодых режиссеров

Смотрим короткометражки на фестивале уличного кино.

Новокузнецк в очередной раз принимает участие в эстафете уличного кино. Масштабный показ короткометражных фильмов под открытым небом состоится на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

Фестиваль уличного кино начался в июне с показов в Москве и до конца сентября пройдет более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. Уже 14 августа VIII Фестиваль уличного кино приедет в Новокузнецк, чтобы познакомить зрителей с независимыми картинами российских авторов. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов продолжительностью от 8 до 19 минут, в которых снялись такие известные российские актеры как Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие. Все ленты объединяет одно - они сняты молодыми режиссерами.

Фильмы, которые увидит зритель, раскрывают и показывают абсолютно разные плоскости современного общества и жизни в нем.

Традиционно победителя программы выбирают зрители после просмотра. Для этого нужно будет включить фонарик на телефоне и проголосовать. Организаторы зафиксируют уровень света специальным устройством - люксметром и определят тройку лидеров. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит грант в 1,5 миллиона рублей.

Обратите внимание: просмотр фильмов - бесплатный, однако за вход на территорию музея придется заплатить.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

14 августа, начало в 19.00

Цена билетов: 20 рублей