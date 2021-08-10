Жара, грозы и град останутся в Кузбассе до конца недели

Последний летний месяц приближается уже к своей середине, а погода продолжает радовать жителей жаркой погодой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний летний месяц приближается уже к своей середине, а погода продолжает радовать жителей жаркой погодой. Вот и на этой неделе будет жарко, хотя ежедневно в отдельных районах все же будут проходить дожди с грозами и даже градом. Так, во вторник, 10 августа, столбики термометров днем покажут +25…+30 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду, но с порывами до 15 метров в секунду. Местами выпадут осадки: уже упомянутые дожди с градом.

В среду, 11 августа, ночью +11…+16 градусов, а днем +23…+28 градусов. Ветер не изменится, прогнозируются и дожди. В четверг, 12 августа, ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов, а днем уже +20…+25 градусов. Осадки останутся, а вот ветер изменит направление на восточное, и его сила составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. И только в пятницу синоптики Кемеровского гидрометцентра обещают день без существенных осадков. Температура воздуха, 13 августа, в ночное время +9…+14 градусов, после восхода солнца +22…+27 градусов.

К слову, хотя многие кузбассовцы и говорят, что прошедший июль был необычно жарким, однако, по словам синоптика новокузнецкой гидрометобсерватории Елены Поскребышевой, это был самый типичный для Кемеровской области с точки зрения многолетних наблюдений месяц. Средняя температура воздуха и количество осадков около нормы. Такой вот среднестатистический июль - классика кузбасского лета.