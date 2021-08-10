Власти Кузбасса определили формат празднования Дня шахтера

Учитывая наметившуюся стабилизацию, региональные власти приняли ряд решений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Правительства Кузбасса 9 августа состоялось аппаратное совещание, на котором обсуждалась ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе. Учитывая наметившуюся стабилизацию, региональные власти приняли ряд решений.

День шахтера без массовых гуляний

Так, например, было принято решение не устраивать пышных торжеств и массовых мероприятий на День шахтера, а заменить их локальными торжествами в узком кругу на открытом воздухе.

- Чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом, массовые мероприятия и приемы ко Дню шахтера в Кузбассе заменят на локальные торжества, которые в течение недели будут проходить на предприятиях и в муниципалитетах. Мероприятия пройдут с ограниченным числом приглашенных, на открытом воздухе. Сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию нужно и для того, чтобы 1 сентября все образовательные учреждения региона начали работу в очном формате, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Прививка больше чем у половины

Также глава региона напомнил, что вакцинация поможет избежать вспышек заболевания. Кроме того, старшее поколение особенно уязвимы в пандемию. На сегодняшний день, по темпам вакцинации Кемеровская область занимает 26-е место в стране, привито почти 58% населения подлежащего вакцинации, при этом 28% из них - лица старше 60 лет.

Минздрав Кузбасса сообщает, что на утро 9 августа в регионе поставили прививку против коронавируса более 715 тысяч кузбассовцев, из них 32 тысячи привились в прошлую неделю. Всего в области работают 311 пунктов вакцинации, более 100 тысяч доз вакцины в наличии. Специалисты отмечают, что важно успеть поставить прививку до начала сезона простуд и массового возвращения отпускников из других регионов и стран, чтобы организм успел выработать иммунитет.

Из ковидных коек в обычные

Зампредседателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник рассказал, что в «красных зонах» больниц и поликлиник региона идет стабильное снижение числа пациентов - занято 3 334 койки. Из-за частичной заполняемости перепрофилированных отделений приняли решение сократить некоторые места. Так, по 15 коек в Промышленновской и Гурьевской, по 10 - в Тяжинской и Таштагольской районных больницах, в Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева 76 коек и 50 - в новокузнецкой клинике «Гранд Медика» переведут из «ковидных» в обычные - на оказание плановой помощи пациентам с различными заболеваниями.