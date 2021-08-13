В Кузбассе ожидаются ненастные выходные

Влияние на погоду в Кузбассе сейчас оказывает высотный циклон. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: влияние на погоду в Кузбассе сейчас оказывает высотный циклон, который стоит над территорией области. Поэтому до конца недели в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы с возможным градом, а также небольшое понижение температуры и усиление ветра. Так, в пятницу, 13 августа, столбики термометров днем покажут +16…+21, местами до +26 градусов. Ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду, но с порывами до 14 метров в секунду. Местами выпадут осадки.

В субботу, 14 августа, ночью ожидается похолодание +7…+12 градусов, а днем будет +23…+28 градусов. Ветер не изменится, сохранятся и небольшие дожди. В воскресенье, 15 августа, будет прохладнее, чем накануне и ночью, и днем. В темное время суток столбики термометров покажут всего +6…+11 градусов, а днем +19…+24 градусов. Ветер будет северный, но слабый и в течение дня он сменится на юго-восточный. Небольшие дожди возможны ночью, днем осадков не ожидается.

Со сменой ветра в Кузбассе начнет вновь теплеть. В понедельник, 16 августа в ночное время +8…+13 градусов, после восхода солнца +22…+27 градусов. Ветер вновь сменит направление уже на южное, его скорость достигнет 2-7 метров в секунд, возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, днем пройдут кратковременные дожди с грозами.