В кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» состоится вторая «Симфоночь»

Концерт состоится при любой погоде, поэтому зрителям стоит захватить с собой зонты и теплую одежду.

В Кузбассе пройдет концерт классической музыки под открытым небом и прямо на берегу Томи. Международный музыкальный фестиваль организуют в музее-заповеднике «Томская писаница».

Это уже второй подобный концерт в Кемеровской области: первая «Симфоночь» с большим успехом прошла в 2019 году, следующая была запланирована в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса концерт отменили. В этом же году главное музыкальное событие лета все-таки состоится, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических мер.

«Симфоночь на Томской Писанице» - это большой совместный проект Государственной филармонии Кузбасса и музея-заповедника, который проводится при поддержке Правительства Кузбасса и Министерства культуры России. И благодаря этому все гости фестиваля смогут получить удовольствие не только от выступления артистов филармонии Кузбасса: струнного квартета, Губернаторского симфонического оркестра и таких исполнителей как Ольга Музыкова, Наталья Кузнецова, Дмитрий Ганин, Олег Маликов, но и звезд мировой оперной сцены. В их числе солист Венской фольксоперы Владимир Винтеркинд (Австрия), солистка Большого театра Ксения Дежнева, солист Московского театра Новая Опера Константин Сучков, а также популярный российский музыкант, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Он и скрипичный дуэт «Вибрация», который является обладателем премии «Национальное достояние России» в области культуры, исполнят классическую музыку в современном прочтении.

Концерт классической музыки в формате оупен-эйра в одном из самых живописных уголков региона состоится в субботу, 14 августа. В 17.00 фестивальную программу откроют Струнный квартет «Элегия» областной филармонии и студия исторического танца «Сюита» Государственной научной библиотеки Кузбасса имени Федорова. Артисты представят показательные выступления и мастер-классы по историческим танцам. А в 18.30 гости переместятся в так называемый большой концертный зал «LA СКАЛА», где пройдет гала-концерт фестиваля с выступлениями оперных звезд. В программу концерта войдут лучшие произведения отечественных и зарубежных композиторов, созданные за всю историю мировой классической музыки.

В музее-заповеднике «Томская писаница» заверили, что «Симфоночь» состоится при любой погоде. Ведь неповторимое сочетание акустики от реки Томь, древних скал Притомья и оркестра возможно только один раз в году, когда вода отступает и дает возможность провести это уникальное событие.

КОНКРЕТНО

Где купить билеты на «Симфоночь» и почем?

Желающие посетить концерт классической музыки под открытым небом могут приобрести билеты заранее в офисе музея по адресу: г. Кемерово, ул. Томская 5А, либо купить их в кассе музея в день проведения.

Для тех, кто добирается самостоятельно стоимость праздничного билета (день в музее + посещение вечернего концерта) составляет: полный - 600 рублей, льготный (для детей от 5 до 18 лет, студентов, инвалидов и пенсионеров) - 500 рублей.

Билет с трансфером из Кемерова и обратно: полный - 1000 рублей, льготный 900 рублей.