В Кузбассе лже-порнопродюсер получил пять лет колонии

Она обратилась в полицию после того, как поняла, что мужчина обманывает ее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анжеро-Судженске 33-летний мужчина обманывал 24-летнюю жительницу Ижевска, которая откликнулась на объявление о поиске актрис для съемок в фильмах категории «18+». ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что горожанин обвиняется по статье «Мошенничество» и «Кража».

В октябре 2019 года девушка обратилась в полицию Ижевска. Она рассказала, что неизвестный похитил у нее около одного миллиона рублей. Сотрудникам удалось установить и задержать кузбассовца. В отношении него возбудили уголовное дело.

Оказалось, что в мае 2019 года мужчина с фейковой страницы в соцсети разместил объявление о трудоустройстве актеров в съемках фильмов для взрослых. Жительница Ижевска откликнулась на предложение о заветной работе. Кузбассовец обещал девушке женитьбу, трудоустройство и крупный заработок в течение полугода. Он использовал любые предлоги, чтобы начинающая порноактриса перечисляла деньги на его счет.

Был случай, когда ижевчанка не ответила на звонок, аферист сообщил ей, что будто сорвался ее вылет в Кемерово на кастинг, и она выплатила штраф. В общей сложности девушка совершила 127 переводов на сумму 995 000 рублей.

Кроме того, актриса занимала деньги у своего знакомого под предлогом оплаты лечения матери и брала кредит в микрофинансовых организациях. Она обратилась в полицию после того, как поняла, что мужчина обманывает ее.

Кузбассовец признал свою вину и выплатил несостоявшейся порноактрисе 10 тысяч рублей в счет ущерба. Также следствие установило, что мужчина причастен к еще одному преступлению, совершенному в Кузбассе, – в июне текущего года он похитил бытовую технику из чужого дома, а после потратил вырученные с ее сбыта деньги. Суд назначал ему пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.