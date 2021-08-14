В Новокузнецке врач с матом выгнала пациентку с высокой температурой из кабинета

Новокузнечанка просила назначить ей лечение, но врач заметила камеру и стала требовать, чтобы женщина покинула кабинет. Фото:instagram/rasskazova_nvkz.

В Новокузнецке местная жительница обратилась в поликлинику на улице Горьковской, 23 с жалобой на высокую температуру, которая не спада в течение девяти дней. Однако, врач заявила, что у пациентки не было температуры.

— Слышала, девять дней назад?! Надо было приходить девять дней назад! И девять дней у тебя температуры не было! — заявила врач, разговаривая с медсестрой.

Новокузнечанка просила назначить ей лечение, но врач заметила камеру и стала требовать, используя ненормативную лексику, чтобы женщина прекратила снимать, а потом и вовсе попросила пациентку покинуть кабинет.

— Телефон убери! Б****, убери телефон, — врач подошла к двери и требовала, чтобы пациентка вышла из кабинета, игнорируя ее просьбы «поставить верный диагноз».

Соответствующее видео опубликовала в социальной сети подруга болеющей жительницы. Она рассказала, что вместе с женщиной болеет и супруг, но мужчина наблюдается в другой поликлинике. Он уже идет на поправку, а супруге не становится лучше.

Горожанка написала жалобу в региональный Минздрав. Сделала за свой счет компьютерную томографию и у нее обнаружили поражение легких на 30-35%, ее госпитализировали.

Администрации медицинского учреждения прокомментировала инцидент. Сообщается, что издали приказ с разбором произошедшего. С врача-терапевта взяли объяснительную записку в связи с некорректным поведением на рабочем месте.

— О недопустимости данной ситуации, соблюдении этики и деонтологии будет поднят вопрос на врачебной комиссии, — уточнили в поликлинике.

Кроме того, Минздрав Кузбасса начал проверку после жалобы пациентки на хамское отношение врача поликлиники №1 Новокузнецкой городской клинической больницы N29.

— Министерством здравоохранения Кузбасса начата проверка качества оказываемой медицинской помощи в указанном амбулаторном подразделении данной медорганизации. По результатам проверки будет намечен план корректирующих мероприятий, — сообщили в ведомстве.