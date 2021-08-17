Доступ в соцсети при нуле, мобильное приложение и «цифровой» синий: «Сибирские сети» улучшили сервис и обновили фирменный стиль

«Сибирские сети» прошли полный ребрендинг. Фото: пресс-служба «Сибирские сети».

Больше не «Сибирские сети», а просто и емко - «Сибсети». Крупный интернет-провайдер, который на рынке уже 17 лет, решился на трансформацию бренда. Название стало короче, фирменные цвета компании - ярче. При этом ребрендинг - внешнее отражение изменений, которые проводит компания: функционал и сервис для пользователей стали шире и удобнее. Рассказываем, что уже изменилось и какие нововведения ждут абонентов в ближайшее время.

Умный кол-центр и доступ в мессенджеры при нуле

- Перед нами стояла задача создать образ передового локального провайдера, и мы старались не подвергаться влиянию каких-либо трендов, а найти что-то более вечное, - пояснила замысел ребрендинга арт-директор дизайн-компании ONY Линда Косичкина. ONY, кстати, отвечала за создание новых образов таких брендов, как Яндекс.GO и Тинькофф. - Провайдер, не работающий в масштабах всей страны, может позволить себе более человечную коммуникацию с меньшей дистанцией, его главная сила в том, что он знает свою аудиторию, ее конкретные боли и радости. Мы создали характер обновленного бренда в образе энергичного эксперта, но не отстраненного, а душевного, ценящего взаимопомощь и дружбу. Теперь «Сибсети» говорят: «Мы живем и работаем здесь, рядом с вами. Мы соседи. Все вместе мы делаем наш дом, улицу, район, город, регион лучше». Логотип обрел лаконичную форму из простых линий - это метафора точки касания, и ее усиливает новый «персонаж» бренда, символ связи между клиентом и брендом - рука. Традиционный синий цвет сохранился в более насыщенном «цифровом» оттенке, который невозможно воспроизвести на печати, но который дает ощущение современного диджитального бренда в интернет-среде. Синий цвет дополняют зеленый, оранжевый, желтый и малиновый.

О том, что бренд стал ближе к клиенту, говорят многие изменения. Например, в этом году появились новые каналы поддержки и взаимодействия с клиентами - в частности, улучшенная техподдержка через мессенджеры и в чате на сайте sibset.ru. Уже с весны абоненты компании могут менять тарифы, подключать услуги, получать консультации, решать любые вопросы в Telegram и WhatsApp. Причем у клиента есть возможность выбрать, кому адресовать свой вопрос: оператору или боту. А с 16 августа мессенджеры и соцсети доступны абонентам «Сибсетей» даже при нулевом и отрицательном балансе. Теперь можно оставаться на связи всегда, даже если пропустил срок платежа.

Чтобы сделать общение с клиентами более персональным, личным, в кол-центре улучшили систему интерактивного голосового меню - теперь она умеет распознавать звонящего или его родственников, если абонент оставлял их номера, и обращается к ним по имени.

«Сибирские сети» прошли полный ребрендинг. Фото: пресс-служба «Сибирские сети».

Новый личный кабинет и «обещанный платеж»

Уже в сентябре будет запущено мобильное приложение, с помощью которого можно управлять своими услугами, счетом, получить поддержку специалистов по любым вопросам и всегда оставаться в курсе событий компании, первым узнавать о новых продуктах и акциях. А в конце года у компании появится новый сайт с улучшенным личным кабинетом. Абоненты, у которых несколько счетов, смогут управлять ими с одного логина. Но уже сейчас в личном кабинете доступны новые опции - оплата при помощи Apple Pay и Google Pay и функция «обещанный платеж». Кроме того, компания разрабатывает программу лояльности для существующих и новых абонентов - бонусы можно будет увидеть в личном кабинете ближе к Новому году.

Еще один удобный сервис - «Умный домофон». Абоненты могут со смартфона открыть дверь себе или домочадцу, если у него заняты руки или он забыл ключи. Если номер квартиры набрали с домофонной панели, абонент может видеть, кто звонит, и решить, открывать или нет. Также с помощью «Умного домофона» легко посмотреть, что происходит во дворе дома или рядом с подъездом. Все видео с камеры домофона сохраняются в архив. Услуга также позволяет общаться с соседями в общедомовом чате. И еще важно, что доступ к приложению можно дать всем своим близким.

«Сибирские сети» прошли полный ребрендинг. Фото: пресс-служба «Сибирские сети».

Новые города и регион

Компания «Сибсети» планирует подключить еще больше клиентов. Для этого немалую сумму - 220 миллионов рублей - вкладывает в обновление и расширение сети, увеличивает зону покрытия в Сибири, заметно улучшая ее качество. Кроме расширения сети в городах присутствия в Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, компания подключает и новые города. Весной этого года «Сибсети» подключили Игарку в Заполярье Красноярского края, на очереди Снежногорск. В планах хакасские города Абакан, Черногорск.

- Уже 17 лет мы предлагаем клиентам доступ к домашнему интернету, который благодаря стабильному соединению помогает им быть на связи, учиться, работать, общаться и играть онлайн, а в последнее годы - развлекаться и проводить досуг благодаря доступу к интерактивному ТВ и видеосервисам, - говорит генеральный директор телеком-оператора «Сибирские сети» Александр Шиляев. - Изменения, начатые в этом году, направлены на то, чтобы сместить фокус компании от продуктоцентричной к клиентоцентричной. Наряду с расширением количества городов присутствия, адресов и клиентской базы, одно из ключевых направлений нашей работы - повышение уровня сервиса. Это нашло отражение в новом бренде: мы протягиваем руку нашим клиентам и становимся еще ближе, на расстоянии одного касания.

Справка «КП»

Телеком-оператор «Сибсети» («Сибирские сети») предоставляет услуги связи, широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии и цифрового телевидения. Компания основана в 2004 году, работает в 34 городах 4 регионов Сибири (Новосибирская и Кемеровская области, Алтайский и Красноярский края).

С 2016 года в группу «Сибсети» входит компания «Норильск Телеком» (бренд «НОРКОМ»), основанная в 1939 году. «Норильск Телеком» предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения, облачных сервисов, а также городской телефонной связи.

В покрытии «Сибсетей» 1,9 миллиона домохозяйств, абонентская база насчитывает 375 тысяч пользователей. Компания входит в тройку лидеров рынка Новосибирской области по абонентской базе и занимает первое место по количеству абонентов среди провайдеров Новокузнецка.

В течение 2021 года инвестиции компании в развитие инфраструктуры и сервиса превысят 550 миллионов рублей.