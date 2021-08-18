В Кузбассе начались августовские туманы. Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе началась пора августовских туманов. Причем видимость будет ухудшаться до 500 – 50 метров. А причиной всему – перепады температур: нагретая за день солнцем почва за ночь остывает, в результате образуется туман. Зато сейчас самое время собираться за грибами: августовские туманы увлажняют сухую после летней жары почву, что способствует росту грибов.

Так, во вторник, 17 августа, столбики термометров днем покажут +21…+26 градусов. Ветер будет дуть, северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Осадков не ожидается, ночью и утром местами туманы.

В среду, 18 августа, на ночь прогнозируют уже +8…+13 градусов, днем будет все те же +21…+26 градусов. Ветер сохранит те же скорость и направление, что и накануне. Дождей не будет, но утром вновь туманы. В четверг, 19 августа, температура ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов. Ветер сменится на северо-западный, но вот его отдельные порывы будут 17 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах прольют кратковременные дожди с грозами.

В пятницу, 20 августа, станет заметно прохладнее: в ночное время +7…+12 градусов, после восхода солнца потеплеет до +14…+19 градусов, по югу до +24 градусов. останется такой же – до 17 метров Дискомфорта добавит северный ветер, сила порывов которого останется прежней - до 17 метров в секунду. . В отдельных районах обещают кратковременные дожди, грозы.

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Водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожнее

Когда наступает пора туманов, в условиях недостаточной видимости возрастает риск создания аварийных ситуаций на дорогах. Кузбасская госавтоинспекция напоминает: чтобы избежать ДТП водителям следует выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал, избегать резких и опасных маневров. При движении на транспорте должны быть включены фары дальнего или ближнего света, а на прицепах - габаритные огни, которые также должны быть включены при остановке и стоянке. Пешеходам тоже стоит быть внимательнее и при переходе дороги убедиться, что водитель вас заметил и пропускает.