В Кузбассе на выходных ожидаются заморозки

В ближайшие дни на погоду в Кузбассе окажет влияние холодная воздушная масса из районов Арктики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в ближайшие дни на погоду в Кузбассе окажет влияние холодная воздушная масса из районов Арктики. То есть в регионе похолодает, да еще как! Так, в пятницу, 20 августа столбики термометров днем покажут +15…+20 градусов. Ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Местами прольют кратковременные дожди, прогремят грозы.

Сильное похолодание – до +2…+7 градусов, ожидается в ночь на субботу, 21 августа. А в низких местах при прояснениях возможны и слабые минусовые отметки. Днем же потеплеет до +13…+18 градусов. Ветер сохранит те же скорость и направление. Местами пройдут дожди с грозами.

В воскресенье, 22 августа, столбики термометров покажут те же градусы, что и накануне, с вероятностью заморозков. При этом ночью по югу области прольют кратковременные дожди. Днем станет теплее +17…+22 градусов. Но ветер останется северным, а вот осадков уже не прогнозируют.

Лето начнет возвращаться в Кузбасс, уже в понедельник, 23 августа. В этот день ожидается потепление и если в ночное время еще будет +4…+9 градусов, то после восхода солнца +20…+26 градусов. Ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается.