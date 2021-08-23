Ученые Кузбасса ищут лекарство от коронавируса

Договор о сотрудничестве включает поиск новых групп соединений, обладающих противовирусной активностью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе занялись поиском лекарства от коронавируса. Занимаются этим ученые из Кемеровского государственного медицинского университета. А в скором времени разработки лекарства для лечения ковида они будут вести совместно с сотрудниками новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» - того самого, который разработал одну из эффективных вакцин от этой заразы - вакцину «ЭпиВакКорона». Накануне кемеровский вуз и научный центр подписали соглашение о сотрудничестве.

- Договор о сотрудничестве включает поиск новых групп соединений, обладающих противовирусной активностью. Особенно данные исследования будут актуальными для разработки новых лекарств для лечения COVID-19, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. - Высококлассные специалисты и уникальное современное оборудование экспертного класса КемГМУ позволят совместным разработкам выйти на другой уровень.

Параллельно ученые КемГУ ведут разработки по поиску биологически активных веществ природного происхождения, подавляющих активность вируса.

Правда, сколько времени займут разработки нового лекарства и когда его можно будет купить, пока неизвестно.

Заболеваемость пошла в рост

В понедельник, 23 августа, в администрации Кузбасса состоялось традиционное аппаратное совещание, на котором обсуждалась и эпидемическая ситуация в регионе. А она вновь вызывает обеспокоенность медиков: как следует из доклада заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника, количество первичных обращений в поликлиники по лечению острых респираторных заболеваний, пневмонии и ковида за последнюю неделю вновь увеличилось. При этом количество госпитализаций и вызовов скорой помощи осталось прежним.

Рост пока незначительный, поэтому его связывают с возвращением людей из отпусков. Однако как развернется ситуация дальше, зависит от того, как жители будут заботиться о своем здоровье и от хода прививочной кампании.

Темпы вакцинации снизились

С начала массовой вакцинации в регионе первый компонент прививки получили 773 263 кузбассовцев, оба - 630 775 человек. Из них -209 965 старше 60 лет. При этом за прошедшую неделю вакцину от коронавируса в Кузбассе поставили всего 26 968 человек.

- Особенно беспокоит то, что пожилые люди поубавили свой пыл и стали прививаться реже. Увы, пациенты из этой категории обычно несут с собой багаж определенных заболеваний, поэтому коронавирусная инфекция может привести к тяжелым последствиям. Сейчас ситуация стабильная, но неизвестно, что будет дальше, и сезонный рост заболеваемости никто не исключает, поэтому мы призываем всех вакцинироваться - говорит заведующая одой из кемеровских поликлиник Елена Ланг.

Пункты вакцинации появились на интернет-карте

На понедельник, 23 августа, в Кузбассе в наличии более 100 тысяч доз вакцины. В муниципалитетах открыты 311 стационарных и мобильных пунктов вакцинации, часть из них круглосуточные. Теперь информация об их работе и местоположении доступна в онлайн-картах на Яндекс, Google-картах и 2ГИС. Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, в поисковую строку Яндекс, Google-карт нужно ввести запрос «вакцинация рядом», «прививка» или «пункты вакцинации». Сервисы предложат список ближайших пунктов, в карточке каждого будет указана информация о его полном названии, точном адресе, телефоне, сайте и времени работы, а также о маршруте до пункта вакцинации. Напомним, также записаться на прививку можно по номеру 122; в регистратуре поликлиники; через портал «Врач 42» и через портал «Госуслуги

Ограничением стало меньше

Накануне в одно из распоряжений губернатора, которыми вводились различные ограничения в качестве меры противодействия коронавирусу, были внесены изменения. Согласно документу, опубликованному в Электронном бюллетене правительства Кузбасса, в регионе отменили предварительную запись в многофункциональные центры «Мои документы». Теперь все необходимые услуги можно получить по живой очереди. Распоряжение уже вступило законную силу.