Итальянская компания построит в Кузбассе обогатительную фабрику и железнодорожную станцию

Coeclerici Group приобрела угледобывающую компанию в Кузбассе весной 2008 года.

АО «Кузнецкинвестстрой» выделяется среди прочих угольных компаний, прочно обосновавшихся в Кузбассе. Прежде всего, конечно, потому что входит в состав итальянской компании «Коэклеричи». Здесь задействован полный цикл: от добычи угля до его доставки в порты Мурманска и Находки. Но больше всего в компании гордятся ответственным и честным подходом к ведению бизнеса.

На угольном рынке своей страны Coeclerici Group работает с 1969 года. Компания - эксклюзивный поставщик в Италию российского угля, является мировым лидером в таких сферах деятельности как добыча угля, торговля, морские перевозки грузов и логистика. На сегодняшний день группа компаний имеет офисы в 12 странах, обслуживая энергоресурсы и металлургию на всех пяти континентах. Coeclerici Group приобрела угледобывающую компанию в Кузбассе весной 2008 года, когда было принято решение расширить бизнес: к продажам и логистике прибавить производство.

АО «Кузнецкинвестстрой» ведет деятельность по открытой добыче угля на участках недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий», расположенных на территории Новокузнецкого района, Кемеровской области - Кузбасса, в соответствии с условиями лицензий на пользование недрами КЕМ 02005 ТЭ и КЕМ 01790 ТЭ. Промышленные запасы на 01.01.2021 год составляют 5,7 млн. тонн угля марки Т.

Предприятие ведет угледобычу на участках недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий», расположенных на территории Новокузнецкого района.

За период с 2008 года предприятие претерпело множество изменений, но в первую очередь - было оснащено современным оборудованием, что способствовало высокой производительности - 1,7 млн. тонн каменного угля в год. Компания соответствует всем требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. В настоящий момент на предприятии трудится 670 человек, среди которых жители городов Новокузнецка, Осинников, Калтана, Киселевска, населенных пунктов Новокузнецкого района.

Сегодня «Кузнецкинвестстрой» - это динамично развивающееся предприятие, которое планирует расширять свое присутствие в Кузбассе. Прежде всего - за счет увеличения объемов добычи и производственной мощности к 2024 году до 2,1 млн. тонн в год и в дальнейшем, к 2029-2042 гг. до 3,5 млн. тонн в год. Благодаря этому появится от 200 до 600 новых рабочих мест.

АО «Кузнецкинвестстрой» добывает в Кузбассе 1,7 млн. тонн каменного угля в год.

Весной 2020 года Советом Директоров Coeclerici Group было принято решение о строительстве обогатительной фабрики, а также железнодорожной станции, расположенной от населенных пунктов не менее, чем на 2 км, с учетом требований об удалении открытых угольных складов от населенных пунктов, будут приобретены десятки единиц техники и передового оборудования.

Также, в целях выполнения федеральных проектов «Чистый воздух», «Внедрение наилучших доступных технологий» и в рамках международного движения по декарбонизации, АО «Кукзнецкинвестстрой» ведет разработку и внедрение методов для снижения выбросов оксидов углерода, оксидов азота, оксидов серы и других компонентов, что позволяет существенно снизить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от двигателей внутреннего сгорания.

Есть и еще один важный момент в работе компании. Помимо всего прочего, проводится огромная работа в сфере рекультивации земель, а именно: нанесение потенциально плодородного слоя почвы и создание лесных культур сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, акации желтой. Предприятие ежегодно принимает участие в акциях по посадке леса в рамках мероприятий по озеленению территорий Новокузнецкого района. Только за последние два года сотрудниками АО «Кузнецкинвестстрой» было высажено более 600 хвойных, лиственных и кустарниковых культур.

В качестве общих компенсационных мероприятий осенью 2021 года будет проведен выпуск молоди золотого карася, линя, зеркального карпа на сумму более 1,5 млн.рублей.

Все эти меры позволяет существенно снизить негативные последствия угледобычи, восстановить уникальную флору и фауну Кузбасса, ведь именно от нас зависит, в каких условиях будут жить следующие поколения.

Угледобывающая компания принимает меры, которые позволяют существенно снизить негативные последствия угледобычи.

Редакция «Комсомолки» поздравляет сотрудников «Кузнецкинвестстрой» с одним из главных профессиональных праздников региона – Днем шахтера. Мы благодарны вам за ваш нелегкий героический труд, который приумножает потенциал страны, несет свет и тепло в наши дома, способствует развитию региона и улучшению благосостояния его жителей. От души желаем, чтобы рядом с вами всегда были надежные партнеры и верные друзья. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях, а в семьях царят мир и благополучие. Крепкого вам здоровья, счастья, новых трудовых свершений, успешной реализации намеченного!