Ночь кино, небывалые истории, сказка о птенце и крокодиле и антиквест: как интересно провести выходные в Кемерове

Кузбасс в очередной раз присоединился к ежегодной акции «Ночь кино». Фото: кинозал «Кузбасскино».

В кино на всю ночь

Смотрим бесплатно лучшие российские фильмы за последний год.

Кузбасс в очередной раз присоединился к ежегодной акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В этом году акция, организованная Министерством культуры Российской Федерации и Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, проводится уже в шестой раз. Вместе со всей страной у жителей Кузбасса и Кемерова, в частности, будет возможность посмотреть фильмы, премьеры которых прошли в конце 2020-го и в начале 2021 года и ставшие рекордсменами российского проката: «Огонь» Алексея Нужного, «Пальма» Александра Домогарова-младшего и сказку «Конек-Горбунок» Олега Погодина. Возрастной рейтинг всех лент - 6+.

Отметим, что во всех картинах снялись известные российские актеры: в «Огне» главную роль исполняет Константин Хабенский, в «Коньке-Горбунке» - Павел Деревянко и Антон Шагин, в «Пальме» - Виктор Добронравов и Павел Майков.

В Кемерове, как и в предыдущие годы, фильмы планируется демонстрировать в летнем кинотеатре «Кузбасскино». В случае непогоды сеансы перенесут в кинозалы. Показы для зрителей будут бесплатными. При этом заполняемость залов не должна превысить 50 процентов от вместимости зала. Все мероприятия организуются с соблюдением действующих санитарных мер. Зрителям потребуется носить маски в помещениях и придерживаться рекомендуемой дистанции в 1,5 метра.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

27 августа, начало в 21.30

Вход свободный

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Спектакль по мотивам сказок Бориса Шергина. Фото: Государственная филармония Кузбасса.

Истории небывальные

Идем на спектакль по мотивам сказок Бориса Шергина.

Во всех творениях этого писателя - обилие цитат из самых разных фольклорных текстов. Герои сыплют пословицами и поговорками, а в повествование врезаются отрывки из былин. Большинство своих произведений Шергин писал так, чтобы они были рассчитаны на чтение вслух, именно потому его произведения идеально подходят для спектаклей литературного театра, где слово играет главную роль.

А сюжет «Поморских небывальщин» прост! Эта оказия случилась в некотором царстве, в нашем государстве на ровном месте, как на скатерти. И поначалу все было добрым порядком. Однако это только поначалу, а вот опосля все завертелось, закрутилось, и сказ пошел по всему свету. Подхватил этот сказ театр «Слово», чтоб до зрителя донести истории разные небывальные.

Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 36-33-4

26 августа, начало в 11.00

Цена билетов: 200 рублей

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Сказка по мотивам мультфильма. Фото: театр для детей и молодежи.

Крокодиловая сказка

Создаем невероятно добрую историю.

Случилось невероятное - у крокодила вывелся птенец! По всем законам природы крокодил должен был его съесть, иначе ведь засмеют друзья и родственники! Но… случилось второе невероятное событие - крокодил пожалел только что родившегося птенца. В награду за доброту и любовь, с крокодилом произойдет настоящее чудо, - он научится летать!

Такую необычную, почти часовую историю подготовил Театр для детей и молодежи. Для создания спектакля по мотивам советского мультфильма «Что случилось с крокодилом» в новой обертке артисты целую неделю брали уроки у мастера оригами. Маленькие зрители тоже могут принять участие в создание истории о том, как добро может изменить мир.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

28 августа, начало в 12.00

Цена билетов: 300 рублей

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Сногсшибательная игра для детей и взрослых. Фото: Александра ОВЧИННИКОВА.

Спрячемся от серых будней

Играем в детскую игру по новым правилам.

«Прятки» - это сногсшибательная игра для детей и взрослых, в которой вы получите бурю эмоций и необычных ощущений! Антиквест «Прятки» - это почти то же самое, что и обычный квест, но без нудных заданий и головоломок, только экшен! Эта игра приглянется тем, кто хочет чего-то новенького и необычного: как обычные прятки, только круче! Лабиринты, тайные комнаты, загадочные туннели, странные события - точно не соскучишься!

«Прятки» подойдут и для больших компаний, и для пар. Взрослым и детям. Одновременно могут играть от 2 до 28 человек. Вместительная банкетная зона позволит вам отдохнуть в перерывах между раундами и после игры, перекусить и поделиться эмоциями! Более 150 кв. м кромешной темноты, ловушки и десятки мест, где можно спрятаться... Игра-антиквест, укрепляющая команды и генерирующая море впечатлений!

Сюда можно прийти отпраздновать день рождения, провести корпоратив или просто собраться с друзьями необычно провести выходные. Минимальный возраст - 8 лет.

«The Прятки42»

ул. Весенняя, 16, т.: (384-2) 63-10-01

Время работы: ежедневно, с 10.00 до 21.00

Цена билетов: от 490 до 640 рублей.