В Кузбасс возвращается лето

Погода ожидается преимущественно без осадков, но с ночными и утренними туманами. Фото: Тимофеева Светлана.

Рабочая неделя в Кузбассе началась с пасмурной погоды, но в дальнейшем ожидается потепление, кроме того, погода ожидается преимущественно без осадков, но с ночными и утренними туманами. Такой прогноз дают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, во вторник, 24 августа, столбики термометров днем покажут +21…+26 градусов. Ветер правда еще останется северо-восточным и будет дуть с силой 2-7 метров в секунду и порывами до 12 метров в секунду.

В среду, 25 августа, ночью +3…+8 градусов, местами до +13 градусов, а днем потеплеет до +22…+27 градусов. Ветер сменится на восточный, но сохранит ту же скорость. Ночью и утром местами ожидаются туманы, а вот осадков не прогнозируют.

В четверг, 26 августа, в ночное время чуть потеплеет +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Днем столбики термометров покажут те же +22…+27 градусов. Ветер будет уже юго-западным, но по-прежнему слабым. Осадков синоптики не обещают, ночью и утром местами туманы.

В пятницу, 27 августа, характер погоды немного изменится, в ночное время +11…+16 градусов, при прояснениях +5…+10 градусов, после восхода солнца +23…+28 градусов. Ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах прольют кратковременные дожди с грозами.