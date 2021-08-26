В Кузбассе накрыли банду медиков, продававших сертификаты о вакцинации

Желание получить QR-код без укола может привести на скамью подсудимых и продавцов "услуги", и ее покупателей.

Поставленную на поток схему лжевакцинации от коронавируса раскрыли в Новокузнецке. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, в деле оказались замешаны сотрудники одной из городских поликлиник, причем во главе с заведующей терапевтическим отделением. Их «клиентами» становились люди, которые не желали ставить прививку от коронавируса, при этом хотели иметь QR-код на портале госуслуг.

Весь масштаб аферы, которую проворачивали медики, еще предстоит установить. Но уже известно, что продажа сертификатов велась ими не один месяц: первые сообщения о ложной вакцинации оперативникам по их собственным каналам поступили уже в марте 2021 года.

Сговорившись, медсестры и заведующая вносили недостоверные сведения в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса лиц. За поддельные данные о прививках, которые люди на деле не ставили, медики получали вознаграждение. Схему, по которой раскрыли нелегальный медицинский бизнес, полицейские пока не рассказывают. Впрочем, как и многие другие обстоятельства этой истории. Ведь впереди у следствия много работы: предстоит установить и количество проданных сертификатов, и сумму, полученную за них (по предварительным данным, выручка оценивается в 150 тысяч рублей на троих), и личности покупателей подделанных документов, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

А пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении всей троицы медиков по статье «Взятка, совершенная группой лиц в крупном размере». Согласно Уголовному кодексу РФ такое преступление наказывается штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

ВАЖНО!

Фиктивная вакцинация может обернуться кредитом

В полиции Кузбасса напомнили, что помимо уголовного дела и последующей судимости с возможным лишением свобды до двух лет из-за приобретения или использования поддельных документов, покупатель доверяет преступникам свои персональные данные, которые могут быть использованы при совершении мошенничеств.

- номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях;

- номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации, и обманным путем похищать деньги с его счетов;

- паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.

Если вы обладаете информацией о лицах, которые проводят фиктивную вакцинацию, а также предлагают услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, сообщите об этом в полицию по телефону «02» («102» - с мобильного)