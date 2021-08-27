В Кузбассе август закончится зноем

В Кузбассе последние дни августа будут жаркими, благодаря антициклону, который установился на территории региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе последние дни августа будут жаркими, благодаря антициклону, который установился на территории региона, но при этом обещают возможные осадки. Так, в пятницу, 27 августа, столбики термометров днем покажут +26…+31 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В субботу, 28 августа, ночью +10…+15 градусов, в горных районах +4…+9 градусов, а днем потеплеет до +25…+30 градусов. Ветер сохранит те же скорость и направление. Преимущественно без осадков, днем по югу кратковременные дожди с грозами, возможен град.

В воскресенье, 29 августа в ночное время +10…+15 градусов, в горных районах +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +23…+28 градусов, по северу +17…+22 градусов. Ветер будет северный 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем 12-17 метров в секунду. Осадков не ожидается, днем по северу кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 30 августа в ночное время +10…+15 градусов, после восхода солнца +23…+28 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.