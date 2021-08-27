Программа празднования Дня шахтера: полный план мероприятий в городах Кузбасса

Все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.Фото: АПК.

В Кузбассе праздничные мероприятия в честь Дня шахтера будет проходить несколько дней, однако основные торжества намечены на воскресенье, 29 августа. Об этом сообщили в областной администрации. Уточним, что все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

Кемерово: 29 августа в линейном парке бульвара Строителей и в «Парке Чудес» пройдет фестиваль уличных видов спорта. С 12.00 в парковой зоне ДК шахтеров состоится развлекательная программа «ШахтерскоеDELO». Гостей ожидают мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка фотографий «Герои шахтерской профессии», тематические фотозоны. Для ребятишек организуют познавательную игру «Лампа шахтера». Творческие коллективы будут выступать на уличной сценической площадке.

Новокузнецк: в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» работает выставка «Первые шахты Новокузнецка». В экспозиции представлены фотоматериалы, предметы из фондов музея и текстовая информация, рассказывающие историю угледобычи в городе. 27 августа организовали на Площади общественных мероприятий Центрального района универсальную ярмарку.

Прокопьевск: 28 августа состоится гала-концерт творческих коллективов города на площади у городского фонтана. Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с колясками и Всероссийские соревнования по мотокроссу пройдут 28-29 августа на мототрассе за 4-м микрорайоном Тыргана. Соревнования проводят уже в 13-й раз, в них примут участие около 150 спортсменов из разных уголков России.

Юрга: пройдут познавательные мероприятия для детей «Золото Кузбасса» о профессии шахтера. Сотрудники библиотеки №5 не только расскажут, как горняки погружаются вглубь земли и добываются уголь, но и предложат ребятам поучаствовать в подвижных играх и конкурсах «Подземный поезд», «Конец смены», «Перевези уголь». Также детям покажут фильм о современной добыче угля.

Ленинск-Кузнецкий: 28 августа состоится поэтический конкурс имени Николая Попова. Поэты представят свои новые стихотворения о городе и шахтерском труде. Развлекательные программы и концерты на площади Дворца культуры и искусства, в Сквере трудовой доблести и воинской славы, а также у ДК имени В. И. Ленина пройдут в городе 29 августа.

Мыски: в детской библиотеке оформили вставку в окне «С днем шахтера, Кузбасс!». В экспозиции представлены материалы об угольных предприятиях города и людях. Кроме того, юные художники представили работы о шахтерском труде.

Киселевск: состоится большой концерт звезд российской эстрады, так как город в этом году - столица областного Дня шахтера. Праздник пройдет 27 августа в 19.00 на площади возле торгового центра «Калина». На сцену выйдет группа «Мы русские». Далее выступит 19.45 - Мари Краймбрери, в 20.35 - OFB/Offbeat Orchestra, а в 21.30 даст концерт Ани Лорак, в 22.30 споет Дмитрий Маликов. Завершится торжество праздничным салютом в 23.20.