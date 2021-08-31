В Новокузнецке две пьяные матери устроили драку со стрельбой

Оружие оказалось не боевым, но люди выстрелов напугались. Фото: кадр видео.

В Новокзнецке полицейские устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой в одном из дворов по улице Клиимасенко Заводского района города.

Район Запсиба - второе название территории, где все произошло, считается рабочим и одним из самых криминальных в городе. Бродить по темноте лишний раз по нему не рекомендуется.

Что именно вечером, 30 августа, стало причиной словесной перепалки между двумя мамашками лет 30 с небольшим, гулявшими на улице, сейчас и устанавливает полиция. Слово за слово, конфликт разгорелся и одна из женщин вытащила из кармана пистолет. И хотя она его держала его дулом вниз и в сторону, но ее оппонентку это вывело из себя: вокруг двор, в котором гуляют маленькие дети. После недолгих уговоров убрать оружие, она бросилась его отнимать. Вторая отдавать свою собственность не захотела, завязалась драка, во время которой пистолет незапланированно выстрелил. Раз, потом второй…

Напуганные дети закричали, кто-то заплакал. Очевидцы вызвали полицию.

Наряд патрульно-постовой службы, прибывший на место происшествия, обнаружил, что обе дамочки находятся в изрядном подпитии. Пистолет полицейские изъяли: тот оказался пневматическим, то есть, никакого специального разрешения на его приобретение, хранение и использование не требующий.

В ГУ МВД России по Кемеровской области «Комсомолку» заверили, что в результате инцидента никто не пострадал.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством,- сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции.