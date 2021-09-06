Стартуй с лидером рынка

С 2018 года запускаются магазины нового формата с новыми направлениями для покупателей. Фото: пресс-служба «Мария-Ра».

Крупнейшая розничная сеть Сибири в этом году отметила 28 лет.

Сегодня - это более 1200 магазинов в Алтайском крае, Республике Алтай, в Кузбассе, Новосибирской и Томской области.

Два гигантских распределительных центра: один в Новоалтайске, второй готовится к запуску в Кемерово; каждый рассчитан на обслуживание 750-770 магазинов. С 2018 года запускаются магазины нового формата с новыми направлениями для покупателей такими, как «Кофе Рама», «Выбор вин». В больших магазинах устанавливаются кассы самообслуживания.

Фото: пресс-служба «Мария-Ра».

«Мария-Ра» - это современная компания, идущая в ногу со временем, чтобы предоставлять свежие продукты и качественный сервис по самой выгодной цене рядом с домом.

Одновременно «Мария-Ра» - это надежный работодатель, создавший более 20 000 рабочих мест!

Два гигантских распределительных центра: один в Новоалтайске, второй готовится к запуску в Кемерово. Фото: пресс-служба «Мария-Ра».

Причины работать в «Мария-Ра» (Бенефиты для сотрудников компании)

1. Работа на свой вкус рядом с домом

Среди 1200 магазинов сети ты точно найдешь работу рядом с домом. Самые популярные позиции в магазине: кассир-продавец, бариста, продавец, грузчик, заместитель директора.

2. Для новичков и настоящих профи

На многие позиции рассматриваем ребят, которые делают первые шаги в профессии, ищут дополнительный заработок, способ внести свой вклад в семейный бюджет. А сильные и опытные кандидаты могут сразу претендовать на должность директора магазина или его заместителя.

Фото: пресс-служба «Мария-Ра».

3. Официальное трудоустройство и «белая» заработная плата

Компания соблюдает права работников. С каждым трудоустроенным заключается трудовой договор. Договор гарантирует не только соблюдение социальных гарантий: оплата больничных, предоставление оплачиваемого отпуска, внесение всех необходимых налогов и сборов в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования, но и дополнительные бонусы - оплату питания сотрудников, пользование картами лояльности для сотрудников, которые дают возможность приобретать товары в магазинах сети со скидкой 10%.

Заработная плата на уровне федеральных розничных сетей, выплаты четко по расписанию.

4. Возможность регулировать свой заработок

Сотрудники компании могут выйти за дополнительную плату в свободное от основной работы время в свой или ближайший магазин на подработку. Найти заявки на подработку помогает корпоративное приложение «Айра». Также можно обратиться к своему руководителю, чтобы он внес вас в базу подработчиков и уже завтра вы могли получить заявку через смс-оповещение.

5. «Мария-Ра» по-настоящему ценит добросовестных и результативных сотрудников

Ежегодно чествуются лучшие по профессии, заслуженные сотрудники компании и целые коллективы. За лучшие экономические показатели, за народную любовь (благодарности и положительные отзывы покупателей), за стабильность коллектива и др. Победителям - дополнительное премирование и карьерное развитие. Лучшие сотрудники и коллективы получают возможность побывать на отдыхе за счет компании, участвуют в ритейл-турах в столицу. А заслуженные сотрудники нашей компании после выхода на пенсию получают ежемесячную доплату и ежегодно отправляются в лучшие санатории региона, чтобы отдохнуть, поправить здоровье и пообщаться с коллегами.

6. Наша команда

Фраза «Работа как второй дом» здесь не пустые слова. Многие работают в компании годами, десятилетиями. В нашей компании принято работать всей семьей. Есть семьи, где в компании трудится уже третье поколение - и это наша основная ценность! У нас растут и делают карьеру люди разных возрастов и национальностей. Мы рады гражданам дружественных государств (Казахстан, Узбекистан, Киргизия и др.). Каждый может рассчитывать на поддержку, взаимопомощь, дружеское плечо. Только так достигается успех.

«Мария-Ра» - это современная компания, идущая в ногу со временем, чтобы предоставлять свежие продукты и качественный сервис по самой выгодной цене рядом с домом. Фото: пресс-служба «Мария-Ра».

7. Карьера в сети

Отличная новость для тех, кто думает о карьере! Всего через 3 месяца с начала работы можно подать заявку в кадровый резерв, пройти стажировку и стать Заместителем директора, а далее директором магазина. Новые магазины сети запускаются ежемесячно, поэтому повышение не заставит себя долго ждать! Кадровый резерв доступен и для сотрудников офисных служб - с помощью интенсивного обучения и расширения управленческих навыков участники проекта быстро делают шаги по карьерной лестнице, запускают собственные проекты и направления.

8. Обучение и развитие

Компания уделяет много внимания развитию и обучению сотрудников. Есть свой Корпоративный университет с базовыми программами. Привлекаются сторонние специалисты для проведения очных или онлайн-тренингов, вебинаров, мастер-классов. Есть даже своя библиотека.

9. Сезон работы и отдыха

В летнее время сможете совмещать работу и отдых. Приглашаем на сезонную работу в красивейшие места Алтая (Телецкое озеро, Манжерок, Завьяловские озера и др.). А как насчет Шерегеша следующей зимой? Дорога и проживание за счет компании.

10. Забота о детях

Думаете, чем занять летом своего ребенка? Дети сотрудников с 15 лет знакомятся с работой родителей и зарабатывают карманные деньги на выкладке товара в магазинах. Плюс официальный стаж.

11. Компания поможет найти занятие по душе и во внерабочее время.

Разве найдется барнаулец, который не слышал о зимней Лыжне здоровья? Летом организуем День ходьбы, марафонские забеги, велопробеги. Например, в июле сотрудники компании участвовали в велопробеге на 198 км по Горному Алтаю.

Приветствуются командные виды спорта. Команда по мини-футболу вышла в 1 лигу Чемпионата Алтайского края. Параллельно развивается волейбольная команда из сотрудников компании.

Любители интеллектуальных развлечений регулярно встречаются на играх «60 секунд», обсуждают книги на «Книжном клубе», делятся впечатлениями и мыслями в киноклубе «За кадром».

Душевные семейные мероприятия, спортивные турниры, мастер-классы и экскурсии обеспечат отличные выходные всей семье. Отключиться от суеты и поправить здоровье поможет отдых в санатории в Белокурихе с корпоративной скидкой.

Жизнь компании строится на трех ключевых ценностях - работа, семья и здоровье.

Если для вас это также важно, добро пожаловать в большую семью «Марию-Ра»!

Телефон Службы подбора персонала: 8-800-77-55-999