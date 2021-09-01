СУЭК лауреат престижной премии ECO BEST AWARD

Биологи по праву называют Кокуйское болото природным архивом. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Премия ECO BEST AWARD – независимая общественная награда, которая вручается уже пятый год подряд российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Традиционно в состав Экспертного Совета премии входят представители органов государственной власти, эксперты в области экологии и устойчивого развития, а также руководители общественных и профессиональных ассоциаций, объединений. Цель награды - привлечение внимания к проблеме экологической безопасности, сохранения целостности энергосистемы.

Проект «Кокуйское болото», признанный экспертами ECO BEST AWARD победителем Премии - часть большой природоохранной программы, реализуемой СУЭК в Кузбассе. Благодаря открытой позиции и финансовой поддержке угольщиков, конструктивному и заинтересованному диалогу с Департаментом охраны объектов животного мира Кемеровской области, Кузбасским ботаническим садом ФИЦ УУХ СО РАН удалось успешно решить все организационные вопросы. Итогом этой слаженной работы стало официальное учреждение в 2020 году природного заказника регионального значения «Кокуйское болото».

Биологи по праву называют Кокуйское болото природным архивом. Поэтому целью создания нового особо охраняемой природной территории (ООПТ) стало сохранение и поддержание в состоянии максимально приближенном к естественному уникальной природы Салаирского кряжа с редкими и исчезающими видами растительного мира. В том числе которых и включенные в Красную книгу Кемеровской области сибирские орхидеи. Ученые уверены, что статус ООПТ регионального значения надежно защитит это реликтовое место и будет в целом способствовать повышению экологической культуры населения.

Охрана окружающей среды всегда в числе приоритетных направлений в работе СУЭК. А в год 20-летия компании целый ряд экологических проектов реализуется в рамках комплексной юбилейной программы «СУЭК: 20 лет творим добро».

Отметим, что с момента его реализации проект «ОППТ «Кокуйское болото» уже становился победителем престижных наград. По итогам традиционного Всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» в 2020 году он был признан лучшим в номинации «Социально-экологические инициативы». Стал лауреатом Программы «Развитие регионов. Лучшее для России - 2020» в категории «Природные ресурсы и экология», номинация «Открытие года». Проект по сохранению уникальной природы Салаирского кряжа отмечен победителем регионального этапа конкурса СМИ и пресс-служб «МедиаТЭК - 2020».

Напомним, что экологические проекты Сибирской угольной энергетической компании неоднократно признавались Экспертным Советом ECO BEST AWARD лауреатами Премии. Так в 2020 году победы в номинации «Проект года» удостоилась патриотическая и экологическая инициатива компании «Парк Победы: 75-летию Великой Победы — 75 деревьев». В 2019 году - бездымное топливо «Сибирский брикет» в номинации «Инновация года». В 2018 высокой оценки жюри был удостоен проект корпоративного экологического волонтерство «Zубочистка», реализованный в туристическом районе Кузбасса Поднебесные Зубья. А в 2017 году за реализацию комплексных программ в сфере экологии, ресурсосбережения и формирования комфортной среды в российских регионах СУЭК стала победителем премии в номинации «За вклад в устойчивое развитие России».