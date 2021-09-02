Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 сентября: 172 заболели, 4 скончались, 181 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 172 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 52 216 человек. Общее число умерших - 1147. За минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 181 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 49 430 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1639 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 453 человек.