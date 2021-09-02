В Кемеровскую область пришел прекрасный сентябрь

По прогнозу синоптиков, средняя температура первого осеннего месяца в Кузбассе будет выше нормы на один градус. Фото: Екатерина САРДАКОВА

«Осенняя пора, очей очарованье» - помните эти бессмертные строки Александра Пушкина? И до конца месяца жителям Кемеровской области их, возможно, придется вспомнить еще не раз. Потому что, согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, сентябрь в этом году обещает быть прекрасным: теплым и по большей части солнечным! То есть нас ждет самая настоящая золотая осень.

Но это позже, а пока в Кузбассе осень наступила только на календаре, а за окном все еще летняя погода. И хотя по ночам уже становится прохладно, в дневное время солнце будет пригревать до 21… +26 градусов, а местами даже до +30 градусов. Благодаря чему первая декада сентября будет выше нормы на два-три градуса.

- Это не бабье лето, а самое настоящее, - пояснила «КП» начальник отдела центра гидрометеорологической службы области Наталья Полуэктова. - И такие высокие температуры в сентябре в Кузбассе не редкость: за последние 15 лет тридцатиградусные температуры в сентябре отмечались в 2007, в 2010, в 2012 и в 2015 годах. Но самый жаркий сентябрь в Кемеровской области был зафиксирован в 1966 году: тогда такие высокие температуры держались в большинстве дней месяца, и даже 28 сентября.

Такая хорошая - сухая и солнечная - погода установилась благодаря антициклону, накрывшему регион. Лето задержится до 8 сентября, а затем в Кузбасс придет его холодный атмосферный фронт. А 9-го - еще один и на улице постепенно похолодает. Вторая декада, с 11 по 20 сентября, будет заметно прохладнее первой. Но все равно столбики термометров будут показывать ночью 5-10 градусов выше ноля, также возможны заморозки до -2 градусов, а днем +13… +18 градусов, в отдельные дни до 23 градусов. В третьей декаде снова потеплеет, при этом контрасты температур станут заметнее: по ночам ожидается около +6… +11, с понижением в отдельные дни до +3… -2 градусов, а днем в среднем +18… +23 градуса.

Осадки ожидаются в большинстве дней второй декады и в отдельные дни третьей - уже с мокрым снегом, поэтому ближайшие выходные - самое лучшее время копать картошку.