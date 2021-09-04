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Общество4 сентября 2021 7:49

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 сентября: 171 заболели, 6 скончались, 184 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 сентября.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 сентября.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 171 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 52 557 человек. Общее число умерших - 1158. За минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 184 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 49 796 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1603 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 317 человек.

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