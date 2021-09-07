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Общество7 сентября 2021 7:33

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября: 168 заболели, 6 скончались, 183 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 168 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 53 066 человек. Общее число умерших - 1173. За минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 183 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 50 337 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1566 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 543 человек.

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