В Кузбассе пропали без вести сразу две десятилетние девочки

В Киселевске одноклассницы ушли в школу, и до настоящего момента их местонахождение неизвестно.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Киселевске полиция разыскивает двух без вести пропавших 10-летних девочек. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что одноклассницы ушли в школу в понедельник, 6 сентября, и до настоящего момента их местонахождение неизвестно. Также волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Приметы пропавших:

Дегтярь Ульяна: на вид 8-10 лет, рост 150 сантиметров, у нее нормальное телосложение, волос светло-русый, стрижка каре, на лице веснушки и голубые глаза.

Была одета: платье синего цвета, школьный фартук синего цвета, колготки бордового цвета, красные кроссовки. С собой у школьницы был серо-голубой рюкзак.

Феслер Анастасия: на вид 8-10 лет, рост 150-160 сантиметров, у нее нормальное телосложение, волос короткие русого цвета и голубые глаза.

Была одета: белая гипюровая блузка, черные штаны.

-По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге, также в город из Кемерова выехали руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского Главка, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения одноклассниц. Уточняется, что ночью родители обратились в правоохранительные органы. Следственная группа незамедлительно выехала на место происшествия.

-Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников, - сообщили в Следкоме Кузбасса.

В настоящее время все силы следствия брошены на то, чтобы выяснить, где находятся девочки,а также все обстоятельства их исчезновения. Ход расследования уголовного дела руководитель следственного управления СК России по Кемеровской области взял на личный контроль.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, сообщить об этом по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется!