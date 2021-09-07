Двух кузбасских школьниц убил рецидивист, ранее судимый за похожее преступление

Подозреваемый Виктор П. освободился лишь два года назад. Фото: личная страница "Вконтакте"

В тихом заштатном кузбасском Киселевске, который больше похож на деревню, были найдены убитыми сразу две школьницы-пятиклассницы. Девочки пропали без вести в понедельник, 6 сентября: они вышли со школы после занятий и отправились домой. Вся дорога у них должна была занять от силы 15 минут, но дома они так и не появились….

Тревогу забили родители одной из них, у второй семья из тех, которые называют неблагополучными, поэтому отсутствие дочери заметили не сразу. Но и после пепрвого заявления родственников о пропаже ребенка, на ноги был поднят весь гарнизон киселевской полиции. На помощь в поисках им отрядили и полицейских из самого Кемерова. Вскоре к ним примкнули и волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Количество которых резко увеличилось после того, как в интернете появилось видео с камеры наблюдения одного из магазинов, которая запечатлела девочек вместе с неизвестным мужчиной, покупавшим им сладости. А запись с другой показала, что девчушки, выйдя из магазина, отправились в компании с мужчиной куда-то дальше.

По камерам видеонаблюдения мужчину и вычислили: это оказался 41-летний житель города Мыски Виктор П., который лишь два месяца назад перебрался в Прокопьевск. Ранее мужчина был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера», причем тогда его жертвой тоже стал ребенок. Педофил был осужден в 2009 году и отсидел полученную десятку, как говорится от звонка до звонка. Освободившись в 2019 году, мужчина, как стало известно «КП» жил в Мысках под административным надзором, а два месяца назад написал заявление о смене места жительства на Прокопьевск. Подрабатывал он то там, то сям, последним местом неофициального трудоустройства стал разбор кирпичных строений. На рабочем месте полицейские его и нашли.

- Да я просто купил им семечек и газировки, и что там они еще взяли… Дошли до бетонки, они голубей покормили, потом мы разошлись, они домой пошли, - поначалу уверял мужчина полицейских. Однако, когда его доставили в отдел полиции для дачи показаний, все же «раскололся». И признался, что задушил школьниц после того, как надругался над ними.

- Позже тела обеих пропавших девочек были обнаружены в заброшенном доме. Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток. В настоящее время задержанный передан следственным органам, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту смерти пропавших в Киселевске школьниц было возбуждено уголовное дело. Сейчас с задержанным педофилом работает следователь из центрального аппарата Следственного комитета страны. В ближайшие пару дней ему планируют предъявить обвинение. Теперь вопрос времени, установить всю картину происшествия и мотивы совершенного преступления. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти школьниц и причиненные им еще при жизни травмы.