Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября: 170 заболели, 6 скончались, 179 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 170 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 53 236 человек. Общее число умерших - 1173. За минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 183 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 50 516 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1541 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 269 человек.