Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 8:45

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября: 170 заболели, 6 скончались, 179 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Анастасия СЕМЫКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 сентября.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 сентября.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 170 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 53 236 человек. Общее число умерших - 1173. За минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 183 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 50 516 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1541 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 269 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕ