Суд арестовал педофила, обвиняемого в убийстве двух кузбасских школьниц, на два месяца

Фото СУ СК России по Кемеровской области.

В четверг, 9 сентября, суд Центральном района Кемерова арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в кузбасском городе Киселевск.

Судебное заседание проходило в закрытом формате, так как преступление связано с половой неприкосновенностью детей. Журналистов на него не пустили.

Но как рассказала старший помощник прокурора Кемеровской области по связям со СМИ Елена Тушкевич, следователь, который ведет это дело, подал ходатайство об избрании для педофила меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Прокуратурой Кемеровской области в судебном заседании ходатайство следователя об аресте было поддержано.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 ноября 2021 года.

Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Кемеровской области.