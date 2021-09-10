Спектакль-рекордсмен, картины из земного рая, бардовский концерт и разговоры о любви: как интересно провести выходные в Кемерове

И в новом сезоне кемеровчан и гостей города приглашают на легендарную комедию положений. Фото: Театр драмы Кузбасса.

Когда не летят самолеты

Смотрим самую популярную комедию в мире.

Театр драмы Кузбасса стал одним из первых кемеровских театров, которые начали радовать зрителей своими спектаклями. И в новом сезоне кемеровчан и гостей города приглашают на легендарную комедию положений - «Боинг-Боинг» французского драматурга Марка Камолетти. Несмотря на то, что премьера этого спектакля в нашем драмтеатре прошла еще в 2009 году, она не стареет, как и любое классическое произведение, и поэтому абсолютно органично не сходит с афиш. И не только с кемеровских. Ведь эта остроумно задуманная и написанная просто, лаконично, с потрясающим знанием законов сцены пьеса шла в Париже в режиме ежедневного показа на протяжении почти 48 лет! Мало того, она вошла в книгу рекордов Гиннеса, так как поставлена более чем в 60 странах мира и сыграна по миру более 18 тысяч раз.

«Боинг-Боинг» - комедия о романе молодого парижского ловеласа по имени Бернар с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Но рано или поздно даже самые надежные и проверенные схемы жизни ломаются из-за незапланированной задержки рейса! И вот тогда-то и начинается самое интересное, смешное, курьезное, трогательное, умопомрачительное и настоящее…

Театр драмы Кузбасса

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

11 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

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Уникальная художественная экспозиция, посвященная 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба. Фото: Музей ИЗО Кузбасса.

Картины из земного рая

Идем на уникальную трансконтинентальную выставку.

В четверг, 8 сентября, в 16.00 в Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась уникальная художественная экспозиция, посвященная 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.

Выставка «О, Гавана! Транзит…» - академический, трансконтинентальный художественно-просветительский проект, организованный Отделением Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств и «Бюро творческих экспедиций». Проект поддержан МИД РФ, Министерством культуры Республики Куба, Министерством культуры РФ, Бюро творческих экспедиций, Посольством РФ в Республике Куба, Министерством туризма Кубы, Посольством Республики Куба в РФ, Россотрудничеством, Кубинским институтом дружбы с народами (ИКАП), Российским обществом дружбы с Кубой, Национальным комитетом содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки НК СЭСЛА.

На выставке представлено более 150 картин, созданных за время дружественных отношений между странами. На экспозиции можно увидеть произведения академиков Российской Академии художеств и народных художников России. Темы произведений разнообразны: от пафоса революции до кубинских пейзажей и карнавала.

Музей изобразительных искусств Кузбасса

пр. Советский, 48, т.: 7 (384-2) 36-50-33

Время работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 250 рублей

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Театр для детей и молодежи Кузбасса представляет на суд зрителей спектакль без драматургической основы. Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

О любви и не только

Идем на спектакль, который состоится в кафе.

Театр для детей и молодежи Кузбасса представляет на суд зрителей спектакль без драматургической основы. Мало того, он состоится даже не на сцене театра, а в обычном кемеровском кафе. Там, где зрители вместе с актерами находятся в одном игровом пространстве, будет разворачиваться живая жизнь живых людей.

Спектакль «Про Любовь и Нелюбовь» - это простой и искренний разговор о том, что дорого и понятно каждому: как важно любить и беречь друг друга, как трудно быть счастливым, о том, как мы бываем ранимы и беззащитны и вместе с тем жестоки и самонадеянны.

Спектакль - о любви, которая бывает выдуманной и настоящей, робкой и продажной, смешной и трагической.

Адрес кафе, где будет проходить спектакль, необходимо уточнить в театре перед началом представления.

Театр для детей и молодежи Кузбасса

ул. Арочная 37, т.: (384-2) 36-79-68

11 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: 900 рублей

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Презентация музыкального альбома «Душа». Фото: Кузбасский центр искусств.

Прикоснуться к душе

Идем на презентацию музыкального альбома на стихи известного кузбасского поэта.

В мультимедийном зале Кузбасского центра искусств состоится презентация музыкального альбома «Душа» известного кузбасского барда и композитора, заслуженного работника культуры России, ветерана труда Виктора Егорова. В музыкальный сборник вошли 55 песен на стихи выдающегося советского поэта Василия Федорова.

Помимо этих песен Виктор Егоров представит и свои авторские произведения. И кроме того, исполнитель поделится с участниками встречи любопытными моментами своей творческой биографии, расскажет об интересных людях, среди которых народный артист РСФСР Сергей Юрской и народный артист РСФСР Валерий Золотухин.

Кузбасский центр искусств

пр. Советский, 40, т.: (384-2) 75-07-88

11 сентября, начало в 15.00

Вход свободный