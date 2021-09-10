Рок-концерт памяти Летова, цирк-шапито и выставка фантазий: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Концерт, посвященный дню рождения культового музыканта андеграунда . Фото: архив группы «Центральный комитет».

И все идет по плану

Идем на рок-концерт памяти Егора Летова.

Концерт, посвященный дню рождения культового музыканта андеграунда - бессменного лидера группы «Гражданская оборона», состоится в постоянной точке сбора всех рокеров Новокузнецка.

На концерте прозвучат песни патриарха русского панк-рока Егора Летова в исполнении новосибирской группы «Центральный комитет». Эти песни известны практически каждому, их слышали не один раз и подпевают во всех клубах страны. Они звучат под гитару в любой компании, на них выросли мы и наши дети. Поэтому организаторы ждут, что песни на концерте будут звучать по обе стороны сцены.

Байк-рок бар «Бардак»

ул. Курбатова, дом 1А, т.: +7-913-130-76-74

11 сентября, начало в 20.00

Вход свободный

***************************************************************************

В Новокузнецке начались гастроли цирка-шапито с грандиозной шоу-программой. Фото: цирк-шапито «Империя хищников».

Там медведи на мопеде

Смотрим представление цирка-шапито.

В Новокузнецке начались гастроли цирка-шапито с грандиозной шоу-программой «Империя хищников». А посмотреть будет на что, ведь в этом цирке выступают заслуженные артисты России и стран СНГ, победители различных международных конкурсов в цирковом жанре. И какой цирк без животных?! Здесь свои трюки показывают веселые обезьянки, пони, а медведи и вовсе рассекают по манежу на мопеде. А все второе отделение занимает аттракцион с алжирскими львами. Кроме того, на протяжении всей программы зрителей развлекает клоун Кука!

Гастроли цирка-шапито продлятся всего десять дней, поэтому желающим увидеть красочное цирковое шоу и дрессированных зверей, стоит позаботиться о билетах загодя.

Площадь Новоильинского района

пр. Архитекторов, 12А, т.: +7-962-045-76-65

10 сентября, начало в 18.00

11 сентября, начало в 13.00 и 17.00

12 сентября, начало в 16.00

Цена билетов: от 600 до 1300 рублей

***************************************************************************

Открытие выставки «Учитель и Дети: 5 лет в «Мире грез». Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Воплощение мечты и фантазий

Идем на выставку новокузнецкой художницы и ее учеников.

В пятницу, 10 сентября, в 16.00 в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоится открытие выставки «Учитель и Дети: 5 лет в «Мире грез».

Выставка организована к юбилею Art-студии «Мир грез», создателем и руководителем которой является художник Екатерина Колесникова. Девиз студии - «Рисовать - это как мечтать, только на бумаге!», а мечтают в «Мире грез» и малыши от трех лет, и школьники, и взрослые.

В экспозицию вошли более 30 работ, созданных Екатериной Колесниковой и ее воспитанниками в разных техниках живописи (масло, акрил) и графики. Большинство из них еще не выставлялось.

Гости музея увидят декоративные фантазийные работы: настоящий мир грез, теплый, добрый, манящий; городские и природные пейзажи, запечатленные в графике, словно черно-белые «кадры» воспоминаний о путешествиях; портреты, натюрморты. В каждой работе художницы и ее учеников присутствуют красота в тонкости линий и сочетаниях цвета, гармоничность композиции.

Организаторы проекта уверены, что творчество новокузнецкой художницы и ее учеников подарит радость гостям музея, вызовет эмоциональный отклик и, возможно, желание научиться воплощать свой мир грез на бумаге.

Выставка будет работать в здании Солдатской казармы до 10 октября 2021 года.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 до 200 рублей