В Кузбассе начинается отопительный сезон

В первом кузбасском городе 9 сентября начали подавать отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 9 сентября, в первом кузбасском городе начали подавать отопление. Первопроходцем стал Анжеро-Судженск. Глава города Александр Рыбалко рассказал что, на принятие такого решения повлияло резкое ухудшение погоды.

- В связи с резким похолоданием и неблагоприятными погодными условиями, с сегодняшнего дня мы начинаем отопительный сезон. Подключение будет проходить поэтапно, - рассказал глава города.

В первую очередь тепло пошло в организации социальной сферы, а также в дома, где нет технической возможности приема горячей воды в летнее время. А все дома и объекты города будут подключены к теплоснабжению до 15 сентября.

В будущую среду отопительный сезон должен начаться и в других территориях Кузбасса. О запуске тепла 15 сентября в объекты с круглосуточным пребыванием людей уже объявил и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, пообещав, что в других организациях и жилых домах, батареи начнут нагреваться 16-17 сентября. А вот кемеровский градоначальник точную дату подачи отопления жителям пока не назвал.

- Отопительный сезон начнем, как только среднесуточная температура не будет превышать восемь градусов Цельсия в течение пяти дней, - отметил Илья Середюк.

В целом, на четверг, 9 сентября, власти оценивают готовность региона к началу отопительного сезона на 97%. Об этом сообщил председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин губернатору Сергею Цивилеву в ходе встречи, посвященной предстоящему запуску тепла.

На подготовку Кузбасса к предстоящему отопительному сезону направлено 9,4 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, в том числе и средства предприятий ЖКХ, - сообщил Вячеслав Телегин, пообещав, что за оставшуюся неделю будут исправлены все недочеты.

- Несмотря на то, что в Кузбассе уровень заболеваемости коронавирусом снижается, осень - сезон простудных заболеваний. Поэтому надо своевременно, с учетом рекомендаций всех специалистов, подать тепло прежде всего в социальные объекты - детские сады, школы, больницы и жилые дома, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости. При этом необходимо следить за тем, чтобы температура в помещениях была комфортной, не создавать жару, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.